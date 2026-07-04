2026'nın ilk yarısında 308 bin yolcu balonla seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan sıcak hava balon istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, SHGM bünyesinde verilen güvenli uçuşa yönelik eğitimler sayesinde Türkiye’nin sıcak hava balon turizminde gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralara çıktığının altını çizdi.

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71 SICAK HAVA BALON İŞLETMESİ BULUNUYOR

Türkiye’de SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, 6 onaylı kurum aracılığıyla sektöre yönelik eğitimlerin verildiğini söyledi.

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YILIN İLK YARISINDA 13 BİN BALON YOLCUSU

2025 yılının sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 40 bin balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda 915 bin yerli ve yabancı yolcu ağırlandı. 2026 yılının ilk yarısında ise 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcu seyahat etti.” dedi.

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2011 YILINDAN BU YANA 6 MİLYON 893 BİN BALON YOLCUSU

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Bakan Uraloğlu, yapılan uçuşların yüzde 80’den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğini vurguladı. Uraloğlu, Türkiye’de faaliyet gösteren balon sayısının 530’a ulaştığını kaydederek, “Ülkemizde sıcak hava balonu işletmeciliği her yıl büyümeye devam ediyor. Bakanlık olarak da bu alanda her türlü desteği verdik. 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen yaklaşık 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin yerli ve yabancı balon yolcusu Türkiye’nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu. Sıcak hava balonlarıyla uçan yolcu sayısı Başkent nüfusunu aşan bir büyüklüğe ulaştı” dedi.

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BALONLAR İHRAÇ EDİLİYOR

2026 itibarıyla Türk yapımı sıcak hava balonlarının 11 ülkeye ihraç edildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün’e toplamda 53 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 27 balonla Mısır oldu.” ifadelerini kullandı.