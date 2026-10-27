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2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

27.10.2026 - 10:24 | Son Güncellenme:

#İşsizlik#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu#2027 Yılı Bütçesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporları üzerinde görüşmelere başlandı.

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2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

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Toplantının başında usul üzerine söz alan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ile CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yürütmenin harcamalarının daha iyi ve şeffaf şekilde denetlenebilmesi amacıyla Meclis'te "kesin hesap komisyonu" adıyla bir ihtisas komisyonu kurulmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı komisyonda, milletvekilleri değerlendirmelerde bulunuyor.

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