2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

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Toplantının başında usul üzerine söz alan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ile CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yürütmenin harcamalarının daha iyi ve şeffaf şekilde denetlenebilmesi amacıyla Meclis'te "kesin hesap komisyonu" adıyla bir ihtisas komisyonu kurulmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı komisyonda, milletvekilleri değerlendirmelerde bulunuyor.