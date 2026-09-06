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Uzmanpara26 safkan Arap koşu tayı satışa çıkıyor! Gözler TİGEM'in elektronik ihalesinde
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26 safkan Arap koşu tayı satışa çıkıyor! Gözler TİGEM'in elektronik ihalesinde

06.09.2026 - 09:39 | Son Güncellenme:

#TİGEM#Safkan Arap Atı#Elektronik İhale

Türkiye'nin önemli at yetiştiriciliği merkezlerinden TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi, 26 safkan Arap koşu tayını yeni sahipleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek satış için tarih belli olurken, yarış dünyasının yakından takip edeceği süreçte taylar için teklifler alınacak.

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26 safkan Arap koşu tayı satışa çıkıyor Gözler TİGEMin elektronik ihalesinde

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 26 safkan Arap koşu tayının satışını yapacak. İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

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İhale, 28 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek. İhalenin taylara göre başlangıç ve bitiş saatleri TİGEM e-Tay Satış Platformu'ndan görülebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin TİGEM e-Tay Satış Platformu'nda üyelik kaydının olması, geçici teminat vermesi gerekecek.

İhale şartnamesi, platform üzerinden veya işletmeden temin edilebilecek.

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