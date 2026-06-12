Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara27 metre derinde dijital kale! Türkiye'nin kritik verileri burada saklanacak
HaberlerUzmanpara

27 metre derinde dijital kale! Türkiye'nin kritik verileri burada saklanacak

12.06.2026 - 12:01 | Son Güncellenme:

#Dijital Veri#Türkiye#Nevşehir

Nevşehir'de yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla kurulacak Allturko Yer Altı Veri Merkezi, kurum ve kuruluşların kritik dijital verilerini 27 metre derinlikte, yüksek güvenlikli ve depreme dayanıklı altyapıyla koruyacak. Türkiye'nin ilk büyük ölçekli yer altı veri merkezi olması hedeflenen tesisin 2026'da inşaatına başlanması ve yaklaşık 28 ay içinde hizmete girmesi planlanıyor.

27 metre derinde dijital kale Türkiyenin kritik verileri burada saklanacak

Konya merkezli teknoloji şirketinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ahiler Kalkınma Ajansının desteğiyle Nevşehir'de yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla hayata geçireceği Allturko Yer Altı Veri Merkezi, kurum ve kuruluşların dijital verilerini güvenli şekilde saklanmasına katkı sağlayacak.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Uluslararası standartlara uygun inşa edilecek merkez, depreme dayanıklı modüler yapısı, yedekli enerji sistemleri, gelişmiş siber güvenlik çözümleriyle 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak.

Zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklik! Kaza sonrası değer kaybı da tartışmasına son
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRZorunlu trafik sigortasında önemli değişiklik! Kaza sonrası değer kaybı da tartışmasına sonHaberi Görüntüle

Yer altı konumu sayesinde doğal koruma sağlayacak, 27 metre derinlikte inşa edilecek tesis, enerji verimliliği, güvenlik ve iş sürekliliği avantajıyla öne çıkıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

27 metre derinde dijital kale Türkiyenin kritik verileri burada saklanacak

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL EGEMENLİĞİNE KATKI SUNMAYI HEDEFLİYOR

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Kalın, AA muhabirine, son yıllarda yaşanan afet ve savaşların dijital altyapının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Olağanüstü süreçlerin veri kayıplarına neden olduğuna dikkati çeken Kalın, bunun hem kurumlar hem de vatandaşlar açısından önemli sorunlara yol açabildiğini dile getirdi.

Haberin Devamı
Son dakika... Altın fiyatında düşüş devam edecek mi? Uzmanından gram altında 5500 TL uyarısı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın fiyatında düşüş devam edecek mi? Uzmanından gram altında 5500 TL uyarısıHaberi Görüntüle

Kalın, kurulması planlanan veri merkezinin Türkiye'nin dijital egemenliğine katkı sunacağını vurgulayarak, projenin, kurumların kritik bilgilerinin güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir altyapılarda saklanabilmesi amacıyla geliştirildiğini kaydetti.

Haberin Devamı

Avrupa ve ABD'de mağara veya yer altı yapılarında faaliyet gösteren veri merkezlerinin bulunduğunu anlatan Kalın, Türkiye ve yakın coğrafyada benzer ölçekte bir tesisin bulunmadığını dile getirdi.

Haberin Devamı

Kalın, "Konumu, dünyada nadir işlenebilir altyapıya sahip olmasından kaynaklı Nevşehir bölgesini seçtik. Türkiye'de kurum ve kuruluşların hafızasını yer altında muhafaza edeceğiz. Türkiye'nin hafızası Orhun Yazıtları ile bugüne geldi. Bizim de görevimiz gelecek nesillere bu verileri iletebilmek." diye konuştu.

27 metre derinde dijital kale Türkiyenin kritik verileri burada saklanacak

YIL İÇİNDE İNŞAATI BAŞLAYACAK

Haberin Devamı

Projenin ilk fazında 2 megavat kapasiteye sahip, 20 odalı ve yaklaşık 200 kabinlik bir alanın oluşturulmasının planlandığını aktaran Kalın, ikinci aşamada kapasitenin 5 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

İlk faz için planlanan kapasitenin önemli bölümüne yönelik iyi niyet protokollerinin şimdiden oluşturulduğunu, yerli ve yabancı kurumların projeye ilgi gösterdiğini anlatan Kalın, şöyle devam etti:

"Birinci kısım 2 megavatlık 20 odalı, 200 kabinlik bir alan. Buradaki alanların büyük kısmı taleplerle dolmuş durumda. Bir oda yaklaşık 10 kurumun verisini çok rahat saklayacak kapasitede. Enerji tüketimi ve diğer avantajları için bu, yer altında inşa ediliyor. 20 milyon dolarlık bir yatırımla projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye'de ilk olacak. Projemiz yerin 27 metre altında, 3 kat ve 3 ayrı koridordan oluşuyor."

Haberin Devamı

27 metre derinde dijital kale Türkiyenin kritik verileri burada saklanacak

Projenin Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Körfez ülkeleri gibi geniş bir coğrafyaya hizmet verebilecek kapasitede tasarlandığının altını çizen Kalın, ilerleyen süreçte benzer yatırımları yurt dışına taşımayı planladıklarını bildirdi.

Planlama çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Kalın, 2026 yılı içinde inşaat sürecine geçilmesinin ve yaklaşık 28 ay içinde tesisin hizmet vermeye başlamasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Netflix, Türk öğretmene milyonlar ödeyecek: Ben bir özür beklerdim
Netflix, Türk öğretmene milyonlar ödeyecek: Ben bir özür beklerdim
İstanbulda bunaltıcı sıcaklara yağmur molası 6 derece birden düşecek: Orhan Şen tarih verdi
İstanbul'da bunaltıcı sıcaklara yağmur molası! 6 derece birden düşecek: Orhan Şen tarih verdi
Galatasaray Can Uzun transferinde taktik değiştirdi Bonservis farkı ortaya çıktı
Galatasaray Can Uzun transferinde taktik değiştirdi! Bonservis farkı ortaya çıktı
Altın fiyatında düşüş devam edecek mi Uzmanından gram altında 5500 TL uyarısı
Altın fiyatında düşüş devam edecek mi? Uzmanından gram altında 5500 TL uyarısı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSırtlanlarla dans eden Atilla...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSınavlar çok önemli ama her şey değil!..
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşRusya-Türkiye ilişkisi nereye gidiyor?
Mehmet Tez
Mehmet TezLondra, kulaklıklar ve termoslar
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)ADINIZ MARKA
Atilay Kandemir
Atilay Kandemir‘Hoş geldiniz’ daveti
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiyeye karşı düşmanca olanlara hazırlıklıyız
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'ye karşı düşmanca olanlara hazırlıklıyız
Kadın hakimi odasında silahla yaralayan savcıya verilen ceza belli oldu
Kadın hakimi odasında silahla yaralayan savcıya verilen ceza belli oldu
Çocuklar günde 8 saat ekranda Bakan Göktaş: Özgürlük sandığımız şey şirketlerin kontrolünde
Çocuklar günde 8 saat ekranda! Bakan Göktaş: 'Özgürlük sandığımız şey şirketlerin kontrolünde'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar