27 metre derinde dijital kale! Türkiye'nin kritik verileri burada saklanacak

Konya merkezli teknoloji şirketinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ahiler Kalkınma Ajansının desteğiyle Nevşehir'de yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla hayata geçireceği Allturko Yer Altı Veri Merkezi, kurum ve kuruluşların dijital verilerini güvenli şekilde saklanmasına katkı sağlayacak.

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Uluslararası standartlara uygun inşa edilecek merkez, depreme dayanıklı modüler yapısı, yedekli enerji sistemleri, gelişmiş siber güvenlik çözümleriyle 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak.

Yer altı konumu sayesinde doğal koruma sağlayacak, 27 metre derinlikte inşa edilecek tesis, enerji verimliliği, güvenlik ve iş sürekliliği avantajıyla öne çıkıyor.

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TÜRKİYE'NİN DİJİTAL EGEMENLİĞİNE KATKI SUNMAYI HEDEFLİYOR

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Kalın, AA muhabirine, son yıllarda yaşanan afet ve savaşların dijital altyapının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

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Olağanüstü süreçlerin veri kayıplarına neden olduğuna dikkati çeken Kalın, bunun hem kurumlar hem de vatandaşlar açısından önemli sorunlara yol açabildiğini dile getirdi.

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Kalın, kurulması planlanan veri merkezinin Türkiye'nin dijital egemenliğine katkı sunacağını vurgulayarak, projenin, kurumların kritik bilgilerinin güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir altyapılarda saklanabilmesi amacıyla geliştirildiğini kaydetti.

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Avrupa ve ABD'de mağara veya yer altı yapılarında faaliyet gösteren veri merkezlerinin bulunduğunu anlatan Kalın, Türkiye ve yakın coğrafyada benzer ölçekte bir tesisin bulunmadığını dile getirdi.

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Kalın, "Konumu, dünyada nadir işlenebilir altyapıya sahip olmasından kaynaklı Nevşehir bölgesini seçtik. Türkiye'de kurum ve kuruluşların hafızasını yer altında muhafaza edeceğiz. Türkiye'nin hafızası Orhun Yazıtları ile bugüne geldi. Bizim de görevimiz gelecek nesillere bu verileri iletebilmek." diye konuştu.

YIL İÇİNDE İNŞAATI BAŞLAYACAK

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Projenin ilk fazında 2 megavat kapasiteye sahip, 20 odalı ve yaklaşık 200 kabinlik bir alanın oluşturulmasının planlandığını aktaran Kalın, ikinci aşamada kapasitenin 5 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

İlk faz için planlanan kapasitenin önemli bölümüne yönelik iyi niyet protokollerinin şimdiden oluşturulduğunu, yerli ve yabancı kurumların projeye ilgi gösterdiğini anlatan Kalın, şöyle devam etti:

"Birinci kısım 2 megavatlık 20 odalı, 200 kabinlik bir alan. Buradaki alanların büyük kısmı taleplerle dolmuş durumda. Bir oda yaklaşık 10 kurumun verisini çok rahat saklayacak kapasitede. Enerji tüketimi ve diğer avantajları için bu, yer altında inşa ediliyor. 20 milyon dolarlık bir yatırımla projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye'de ilk olacak. Projemiz yerin 27 metre altında, 3 kat ve 3 ayrı koridordan oluşuyor."

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Projenin Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Körfez ülkeleri gibi geniş bir coğrafyaya hizmet verebilecek kapasitede tasarlandığının altını çizen Kalın, ilerleyen süreçte benzer yatırımları yurt dışına taşımayı planladıklarını bildirdi.

Planlama çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Kalın, 2026 yılı içinde inşaat sürecine geçilmesinin ve yaklaşık 28 ay içinde tesisin hizmet vermeye başlamasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.