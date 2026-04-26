Uzmanpara3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç edildi
3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç edildi

26.04.2026 - 14:02 | Son Güncellenme:

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 72 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2 milyar 814 milyon 245 bin dolarlık binek otomobil satışı gerçekleştirildi.

3 ayda 72 ülkeye binek otomobil ihraç edildi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, otomotiv endüstrisinin yılın ilk çeyreğindeki 9 milyar 895 milyon 175 bin dolarlık dış satımının yüzde 28,4'ünü binek otomobil grubu oluşturdu.

Ocak-Mart 2025'te 3 milyar 4 milyon 39 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,3 azalışla 2 milyar 814 milyon 245 bin dolara geriledi.

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 72 ülke, özerk ve serbest bölgeye binek otomobil gönderildi.

FRANSA'YA BİNEK OTOMOBİL İHRACATI 500 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Sektör, ocak-mart döneminde en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım yüzde 8 düşüşle 536 milyon 862 bin dolardan 493 milyon 428 bin dolara geldi.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan İspanya'ya dış satımda yüzde 10 artış sağlandı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 392 milyon 173 bin dolarlık binek otomobil satılan İspanya'ya bu yılın aynı döneminde 431 milyon 686 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.

İtalya, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat seviyesini koruyarak 339 milyon 311 bin dolarlık binek otomobil dış satımıyla üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde, dördüncü sıradaki Slovenya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 5,9 artışla 223 milyon 253 bin dolardan 236 milyon 372 bin dolara çıktı.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATINDA İLK 10 ÜLKEDEN 9'U AB ÜLKESİ

Sektör temsilcileri, ocak-mart döneminde, beşinci sıradaki Birleşik Krallık'a 224 milyon 363 bin, altıncı sıradaki Almanya'ya da 211 milyon 719 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Sektörün yedinci sırada yer alan Polonya'ya dış satımı ise yüzde 3 yükselişle 169 milyon 460 bin dolardan 174 milyon 848 bin dolara ulaştı.

Binek otomobil ihracatında, Belçika 113 milyon 84 bin dolarla sekizinci, Yunanistan 61 milyon 118 bin dolarla dokuzuncu, Portekiz ise 53 milyon 795 bin dolarla onuncu sırada bulunuyor.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 9'u Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

Geçen yılın ocak-mart döneminde binek otomobil ihracatının yapılmadığı Libya'ya bu senenin aynı aylarında 14 milyon 197 bin, Estonya'ya da 4 milyon 677 bin dolarlık araç gönderildi.

