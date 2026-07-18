3 bin liralık döner krizi! Tüketicilere kritik uyarı

Milliyet.com.tr/ÖZEL Kapalıçarşı'da bir işletmede yarım ekmek döner için 3 bin lira istenmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçerek işletme hakkında inceleme başlattı. Olayın ardından tüketicilerin hakları ve işletmelerin uyguladığı ücret politikaları yeniden gündeme geldi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, milliyet.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, son dönemde bazı işletmelerin yasaklanan servis ücreti ve kuver uygulamalarının yerine farklı yöntemlere başvurduğunu belirtti.

"SERVİS ÜCRETİ KALKTI, BU KEZ GÖNÜLLÜ BAHŞİŞ ÇIKTI"

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Aydın Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın ocak ayı sonunda lokanta ve kafelerde servis ücreti ile kuver alınmasını yasakladığını hatırlatarak, bazı işletmelerin bu yasağı farklı yöntemlerle aşmaya çalıştığını söyledi.

Ağaoğlu, "Servis ücreti ve kuver kaldırıldıktan sonra bazı işletmeler fiyatlarını artırdı, bazıları ise adisyonlara 'gönüllü bahşiş' adı altında yeni bir ücret kalemi eklemeye başladı. Bu uygulamalar tüketiciler açısından ciddi mağduriyet oluşturuyor." dedi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

3 BİN LİRALIK DÖNER SONRASI BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Haberin Devamı

Kapalıçarşı'da yarım ekmek bol etli döner için 3 bin lira istenmesinin ardından sosyal medyada oluşan yoğun tepkiye dikkat çeken Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili hızlı şekilde harekete geçtiğini söyledi.

Haberin Devamı

Ağaoğlu, "En lüks restoranlarda bile görülmeyecek seviyedeki bu fiyatlar vatandaşların büyük tepkisini çekti. Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı ve ilgili işletmeye idari yaptırım uygulandı." ifadelerini kullandı.

FAHİŞ FİYAT GÖREN VATANDAŞ NE YAPMALI?

Vatandaşların bu tür durumlarda sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, fahiş fiyat uygulamalarıyla karşılaşan tüketicilerin mutlaka delil toplaması gerektiğini belirtti.

Şikayet sırasında;

Fiş,

Fatura,

Fiyat listesi,

Adisyon,

Ekran görüntüsü,

Fotoğraf gibi belgelerin büyük önem taşıdığını ifade eden Ağaoğlu, bu delillerle Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na internet üzerinden kolayca başvuru yapılabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

ADİSYONUN ARKA YÜZÜNÜ MUTLAKA KONTROL EDİN

Ağaoğlu'nun en dikkat çekici uyarılarından biri ise adisyonlarla ilgili oldu. Bazı işletmelerin hesap pusulasını katlayarak yalnızca toplam tutarı gösterdiğini belirten Ağaoğlu, tüketicilerin ödeme yapmadan önce hesap dökümünün tamamını incelemesi gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Özellikle "gönüllü bahşiş" adı altında eklenen ücretlerin dikkatle kontrol edilmesini isteyen Ağaoğlu, şu uyarıda bulundu: "Bir bedel hem hesaba otomatik eklenip hem de 'gönüllü' olarak tanımlanamaz. Tüketici bu ücreti ödemek istemediğini açıkça belirtmelidir."

İŞLETME ÜCRETİ SİLMEZSE HANGİ YOLLAR İZLENMELİ?

İşletmenin itirazı kabul etmemesi halinde de tüketicilerin hak arama yollarının açık olduğunu belirten Ağaoğlu, vatandaşların;

Ticaret Bakanlığı'na,

Reklam Kurulu'na,

ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurabileceğini söyledi.

Ödenen fazla ücretin geri alınmasının da mümkün olduğunu ifade eden Ağaoğlu, bunun için Tüketici Hakem Heyeti'ne internet üzerinden başvurulabileceğini belirtti.

FAZLADAN ÖDENEN PARA FAİZİYLE GERİ ALINABİLİYOR

Ağaoğlu, Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılacak başvurularda yalnızca fazla ödemenin değil, başvuru tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle birlikte iadesinin de talep edilebildiğini söyledi. Bu nedenle vatandaşların ödeme belgelerini mutlaka saklaması gerektiğini vurguladı.

Haberin Devamı

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERİ AĞIR CEZALAR BEKLİYOR

Ağaoğlu, 2026 yılı itibarıyla tüketiciyi koruyan düzenlemelere aykırı hareket eden işletmelere ciddi yaptırımlar uygulandığını da açıkladı.

Buna göre; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesine aykırılık halinde her bir ihlal için 3 bin 922 TL idari para cezası uygulanıyor.

Bunun yanında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan incelemelerde fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen işletmelere ise;

99 bin TL ile 39 milyon TL arasında değişen idari para cezaları kesilebiliyor. Ağaoğlu, işletmenin mağaza sayısı ve ihlalin kapsamına göre bu cezaların çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini belirterek, caydırıcılığın artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"TÜKETİCİ HAKKINI ARAMAKTAN ÇEKİNMESİN"

Vatandaşlara son bir çağrıda bulunan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, hesap pusulalarının ayrıntılı incelenmesini, tüketilmeyen bir ürün ya da hizmet bedeli görülmesi halinde ise işletmeye anında itiraz edilmesini istedi.

Haberin Devamı

Ağaoğlu, tüketicilerin haklarını aramaktan çekinmemesi gerektiğini belirterek, yapılan her şikayetin hem benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesine hem de haksız uygulamaların engellenmesine katkı sağlayacağını söyledi.