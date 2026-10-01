3 dakikada 12 bin yıllık yolculuk! Görenler şaşırıyor

Şanlıurfa'nın önemli tarihi değerlerinden, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, festival kapsamında kurulan özel deneyim alanıyla ziyaretçilere farklı bir şekilde tanıtılıyor.

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Göbeklitepe'yi merkeze alan deneyim noktasında 360 derece ekranlar ve dikili taş aracılığıyla "Her şey nerede başladı?" sorusuna yanıt aranıyor.

Ziyaretçiler, deneyim alanında geçmişten bugüne savunma sanayisindeki önemli gelişmeleri takip ederken, bu teknolojilerin ortaya çıkardığı medeniyetlere ilişkin bilgiler de ediniyor.

Geçmişte geliştirilen teknolojiler ile bugünün ileri teknolojileri arasındaki bağlantının anlatıldığı alanda, TEKNOFEST kuşağının geleceğin teknolojilerine yön verme sürecine de dikkat çekiliyor.

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Yaklaşık 3 dakika süren deneyimde ziyaretçiler, Göbeklitepe'den bugünün teknolojilerine uzanan yaklaşık 12 bin yıllık bir yolculuğa çıkarılıyor.

GEÇMİŞLE GELECEĞİN KÖPRÜSÜ

Göbeklitepe Deneyim Alanı Koordinatörü Alper Aslan da alana ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

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Alanla geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmayı amaçladıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Burada geçmişten geleceğe uzanan bir ekranımız var. Bu ekranın ortasında da TEKNOFEST uçaklarımızdan biri bulunmaktadır. Burada geçmişten başlayıp geleceğe savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiyi anlatıyoruz. Alanın deneyimi yaklaşık 3 dakika sürüyor. Özellikle geçmiş dönemde geliştirilen savunma sanayisi gereçleriyle şu an savunma sanayisinde gelinen noktayı gösteriyoruz."

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"GÖBEKLİTEPE'NİN TEKNOLOJİ VE MEDENİYETLE BİRLEŞİMİNİ GÖRDÜK"

Deneyim alanını ziyaret eden Elanur Yaşar ise festivalden çok etkilendiğini dile getirdi.

Göbeklitepe Deneyim Alanı'nı beğendiğini belirten Yaşar, "Aşırı gururlandım, teknolojik olarak aşırı güzel ve çok etkileyiciydi. Göbeklitepe'de yerinde tarihi görüyorduk. Orada tarihle iç içeyken burada biraz daha Göbeklitepe'nin teknoloji ve medeniyetle birleşimini gördük." dedi.

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Münevver Kaya da Göbeklitepe'yi deneyim alanı sayesinde daha iyi anlama fırsatı bulduğunu ifade etti.

Alanın etkileyici bir sunuma sahip olduğunu dile getiren Kaya, "Teknolojiyle ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Tarih ve teknolojinin burada harmanlanmış şeklini gördük. Burada daha iyi tarih anlatılmış." diye konuştu.

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Ayşe Yıldız ise deneyim alanında güzel bir atmosfer oluşturulduğunu kaydetti.

Tarihi çok sevdiğini dile getiren Yıldız, "Göbeklitepe çok daha anlaşılır olmuş. Göbeklitepe'nin tarihi, geçmişi ve ilk yaptığımız tarımlar çok iyi şekilde anlatılmış, teknolojik unsurlarla desteklenmiş. Çok beğendim." ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN MEDYA STANDINDA DİMİ SÜRPRİZİ

Demirören Medya, TEKNOFEST Güneydoğu’da 250 metrekarelik standıyla yerini alıyor. Yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor.

Stantta ziyaretçileri Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ karşılıyor. 'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi’nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor.