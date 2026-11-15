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Uzmanpara30 yıldır böylesi artış görülmemişti! Çiftçilere nefes aldıran proje
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30 yıldır böylesi artış görülmemişti! Çiftçilere nefes aldıran proje

15.11.2026 - 16:52 | Son Güncellenme:

#Erzurum#Pasinler#Pasin Ovası

Erzurum’da yıllardır kuraklıkla mücadele eden çiftçiler, hayata geçirilen projeyle bereketli hasat dönemleri yaşamaya başladı. Yaklaşık 100 bin dönüm tarım arazisine can suyu olan yatırım, ürün verimini ve çiftçilerin kazancını önemli ölçüde artırdı.

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30 yıldır böylesi artış görülmemişti Çiftçilere nefes aldıran proje

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Demirdöven Barajı Pasin Ovası'ndaki kuraklığa çare olup mahsul artışı sağladı.

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Demirdöven Barajı, Pasin Ovası'ndaki 100 bin dönüm tarım arazisinin sulama ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor.

Kuraklığa karşı yaptırılan barajdan memnun olan çiftçiler, lahana, fasulye, ayçiçeği ve patates hasadı tamamladı.

Çiftçilerden Oğuzhan Samancı, 1995-1996 yıllarından sonra bölgedeki arazilerde verim artışı olduğunu söyledi.

30 yıldır böylesi artış görülmemişti Çiftçilere nefes aldıran proje

Yıllardır dedelerinden kalan toprakları ektiklerini belirten Samancı, "Ortalama 50 dönüm ağır mahsulümüz var. Geçmiş dönemde bu verimi topraklardan alamıyorduk." dedi.

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Samancı, baraj sayesinde toprakların kuraklıktan kurtulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dedelerimiz anlatır, bu arazilerde çok kuraklık varmış. Demirdöven Barajı'ndan sonra topraklarımızın verimi, ürünlerimizin artışı ve kazancımız daha fazla olmaya başladı. Dev lahanalarımız, patates, fasulye ve ayçiçeği gibi ağır mahsul tarım ürünleri de ekiyoruz. Barajdan sonra mahsullerimizde inanılmaz derecede artış ve verimlilik olmaya başladı. Bu da çiftçiler için büyük bir avantaj. Büyük gelir elde etmeye başladık. Emeği geçen devlet büyüklerimizden ve bu işe vesile olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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