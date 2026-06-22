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350 metrelik sondaj platform iskelesi Çanakkale Boğazı'nda

22.06.2026 - 11:22 | Son Güncellenme:

#Çanakkale Boğazı#Sondaj Platformu#Ege Denizi

Çanakkale Boğazı'ndan toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi geçiş yapıyor.

350 metrelik sondaj platform iskelesi Çanakkale Boğazında

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü 'PACIFIC DUCHESS' tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, saat 08.45 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye boğaz geçişi sırasında 'KEGM-6', 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-18' ve 'Mehmetçik' römorkörleri eşlik etti. Öte yandan geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. (DHA)

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