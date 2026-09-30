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36 dönümde denedi sonucu görünce 400 dönüme dikti: Çiftçilere bu ürünü öneriyor

30.09.2026 - 11:48 | Son Güncellenme:

#Kayseri#Badem#Mokoko Bademi

16 yıl önce hobi olarak başladığı üretimde bugün 20 bin ağaca ulaşan Ünal Habanoğlu, 36 dönümde denediği üründen aldığı sonuç üzerine üretim alanını 400 dönüme çıkardı. Habanoğlu, maliyeti, bakım kolaylığı ve geç donlara karşı avantajıyla dikkat çeken bu ürünü çiftçilere de öneriyor.

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36 dönümde denedi sonucu görünce 400 dönüme dikti: Çiftçilere bu ürünü öneriyor

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ünal Habanoğlu, 16 yıl önce badem yetiştiriciliğine merak sardı. O yıllarda ülke genelinde badem tüketiminin büyük bir kısmının ithal olduğunu öğrenen Habanoğlu, ilçenin Kılcan mevkisinde hobi olarak badem yetiştirmeye başladı. Zamanla hobisi mesleğine dönüşen Ünal Habanoğlu, yeni diktiği badem ağaçları ile birlikte 400 dönüm arazi üzerinde 20 bin ağaca ulaştı. Habanoğlu’na ait bahçede bu yıl badem hasadı başladı. Yaklaşık 1200 badem ağacının bulunduğu bahçenin 1000'inin verimli olduğu belirtilirken, hasadın 3 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Şanlıurfa’dan gelen yaklaşık 25 tarım işçisi, bademleri hasat ederken 15 ton rekolte bekleniyor.

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‘MAKİNELİ HASADA HENÜZ GEÇMEDİK’

Rekolteden memnun olduğunu söyleyen Ünal Habanoğlu, “Bahçede bu yıl yaklaşık 10 ton ürün öngörüyorduk ancak hasadın başlamasıyla birlikte verimin 13-15 ton arasında olacağını tahmin ediyoruz. Makineli hasada henüz geçmedik. Şu anda badem hasadımıza başladık. Başlamadan önce yaklaşık 10 ton ürün bekliyorduk. Ancak hasada başlayınca randımanın daha yüksek olduğunu gördük. 13 ile 15 ton arasında bir ürün alacağımızı tahmin ediyoruz. Şu anda Şanlıurfa’dan gelen yaklaşık 25 tarım işçimiz hasadı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 1200 ağacımız var, bunun 1000 tanesi verimli. Hasadın yaklaşık 3 gün sürmesini bekliyoruz” dedi.

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‘ÇİFTÇİLERİMİZE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ’

Badem üretiminin Yeşilhisar’da yaygınlaşmasını istediklerini söyleyen de Habanoğlu, “Biz burada bir öncülük yapmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimize ve tarımla uğraşan arkadaşlarımıza bunu tavsiye ediyoruz. Burası bizim 36 dönümlük deneme amaçlı diktiğimiz bir bahçeydi. Badem çeşidinin bölgenin havasına, suyuna ve toprağına uygun olduğunu gördük. Bunun ardından yaklaşık 400 dönüm badem bahçesi diktik” diye konuştu.

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‘400 DÖNÜM ALANDA MOKOKO ÇEŞİDİ’

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Bahçelerinde özellikle ‘Mokoko’ badem çeşidini tercih ettiklerini belirten Habanoğlu, çeşidin Yeşilhisar’ın ilkbahar geç donlarına karşı avantaj sağladığını söyledi. Habanoğlu, “Şu anda toplamda yaklaşık 400 dönüm alanda Mokoko badem çeşidi dikili. Bölgemizde bahar soğukları, özellikle 23 Nisan soğukları yaşanabiliyor. Bu çeşit 23 Nisan soğuklarını atlattıktan sonra, yaklaşık 23-30 Nisan arasında çiçekleniyor. Bu nedenle bahar soğuklarından daha az etkilenmesi nedeniyle bu çeşidi tercih ettik” ifadelerini kullandı.

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‘TÜRKİYE’NİN BADEM İTHALATINI AZALTMAK İSTİYORUZ’

Bademin, Türkiye’de önemli bir alternatif ürün olduğunu ve üretimi artırarak ithalatın azaltılmasına katkı sağlamak istediklerini söyleyen Habanoğlu, “Badem, bizim bölgemizde elma ve diğer tarım ürünlerinin yanında alternatif bir ürün olabilir. Ülkemiz bademin önemli bir bölümünü ithal ediyor. Biz yerli üretimi desteklemek, üretimi artırmak ve ithalatı azaltmak istiyoruz. Bunun için çiftçilerimize örnek olması amacıyla bu bahçeyi oluşturduk. Buraya gelen herkes bahçeyi görebilir, maliyetlerini ve elde ettiğimiz randımanı üreticilerimizle paylaşabiliriz. Yeşilhisar çiftçisine badem üretimini öneriyoruz” dedi.

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‘BAKIMI VE HASADI KOLAY’

Badem üretiminin maliyet ve bakım açısından da üreticilere avantaj sağlayabileceğini ifade eden Habanoğlu, “Bademin masrafı az, maliyeti uygun, bakımı kolay ve hasadı da kolay bir ürün. Bu nedenle Yeşilhisar’da daha fazla dikilmesini istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda verimin artmasıyla birlikte üreticilerimizin de bu ürüne ilgisinin artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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