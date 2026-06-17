Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara4 milyon aracın satışı inceleniyor mu? Vergi Denetim Kurulu'ndan açıklama geldi
HaberlerUzmanpara

4 milyon aracın satışı inceleniyor mu? Vergi Denetim Kurulu'ndan açıklama geldi

17.06.2026 - 13:22 | Son Güncellenme:

#Vergi Denetimi#Araç Satışları#Kayıt Dışı Ekonomi

Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2021-2024 döneminde gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı inceleme başlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

4 milyon aracın satışı inceleniyor mu Vergi Denetim Kurulundan açıklama geldi

VDK'den yapılan açıklamada, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında farklı sektörlerde olduğu gibi motorlu taşıt satışlarına ilişkin işlemlerin de risk analizi temelli olarak izlendiği, gerekli görülen hallerde denetim faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Türkiye'nin ünlü zincir marketi BİM banka kurdu!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürkiye'nin ünlü zincir marketi BİM banka kurdu!Haberi Görüntüle

Bu çalışmaların mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde, somut veriler, risk göstergeleri ve analiz sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirilen rutin ve hedefli denetim faaliyetleri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araç satış süreçlerinde fatura dışı ödeme, kayıt dışı tahsilat, aksesuar veya ek hizmet bedellerinin belgelendirilmemesi gibi riskli görülen bazı işlemlere yönelik olarak dar kapsamlı ve risk analizine dayalı çalışmalar yapılabilmektedir. Ancak bazı haberlerde yer aldığı şekilde 2021-2024 yıllarında gerçekleşen yaklaşık 4 milyon araç satışının tamamını veya bu dönemde sıfır araç satın alan tüm vatandaşları kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. VDK Başkanlığımızın çalışmaları, tüm mükellefleri veya tüm araç alıcılarını kapsayan genel bir uygulama niteliğinde olmayıp, yalnızca riskli görülen sınırlı işlem ve mükellef grupları bakımından yürütülen olağan denetim süreçlerinden ibarettir."

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar: Tarım işçilerine tazminat müjdesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar: Tarım işçilerine tazminat müjdesiHaberi Görüntüle

"Kayıt dışıyla mücadele hukuka uygun sürmeye devam edecek"

Haberin Devamı

Açıklamada, Başkanlığın amacının vergisel yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getiren mükellefleri korumak, kayıt dışı işlemler nedeniyle haksız rekabet oluşmasını önlemek ve kamu gelirlerinin güvence altına alınmasını sağlamak olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

Haberin Devamı

"Vatandaşlarımızın ve kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, kapsamı genişletilerek aktarılan veya eksik bilgi içeren haber ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur. VDK Başkanlığımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarını hukuka uygun, veri odaklı, ölçülü ve risk analizi esaslı yaklaşımla sürdürmeye devam edecektir."

EN ÇOK OKUNANLAR
Ece İrtem’in ölümü sonrası gündeme geldi: Saatler içinde zehirler
Ece İrtem’in ölümü sonrası gündeme geldi: Saatler içinde zehirler
Hyundai’den İzmit’e batarya yatırımı 715 milyon euroluk dev adım
Hyundai’den İzmit’e batarya yatırımı! 715 milyon euroluk dev adım
Tacizci serbest, babaya soruşturma
Tacizci serbest, babaya soruşturma
Fenerbahçe transferde geri sayıma geçti İlk açıklanacak isim belli oldu
Fenerbahçe transferde geri sayıma geçti! İlk açıklanacak isim belli oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKendini tatmin etmeye çalışan bir portre...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSanayi, Teknoloji, Bilişim, Girişimcilik ve Üretim Kolejleri?
Eren Aka
Eren Aka‘Botlara para kaptırmayın’
Dilara Koçak
Dilara Koçak2027’den merhaba
Asu Maro
Asu MaroBeyoğlu’nda müziğin ve ânın içinde
Servet Yıldırım
Servet YıldırımReklam ekonomisi ve güven endeksi
Osman Gençer
Osman GençerBu sesi duymazsak ağır bedel öderiz
İlgili Haberler
İş insanından rüşvet itirafı: Aynı belediye tarafından iki kere dolandırıldım
İş insanından rüşvet itirafı: Aynı belediye tarafından iki kere dolandırıldım
Cumhurbaşkanı Erdoğanın sigarayı bırak çağrısına Meloni de katıldı Yeşilaydan Aramıza hoş geldin paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sigarayı bırak' çağrısına Meloni de katıldı! Yeşilay'dan 'Aramıza hoş geldin' paylaşımı
Eski belediye başkanına zimmet davasında karar
Eski belediye başkanına zimmet davasında karar
İstanbulda 7 ve üzeri deprem mümkün mü Avcılar, Kumburgaz ve Adalar için önemli uyarı
İstanbul'da 7 ve üzeri deprem mümkün mü? Avcılar, Kumburgaz ve Adalar için önemli uyarı