40 koyun hibe desteği aldı 10 yılda 400'e çıkardı!

Atmaca Mahallesi'nde yaşayan Şahar, 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Başvurusunun kabul edilmesiyle hibe olarak verilen 40 koyunla hayvancılığa başlayan Şahar'a eşi Çağlar Şahar da destek verdi.

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Bakımlarıyla yakından ilgilendiği hayvanların sayısını 10 yılda 10 kat artırarak 400'e ulaştıran Şahar, koyunlardan elde ettiği sütten yaptığı otlu peynir, tereyağı gibi ürünleri satarak ailesine destek oldu. Şahar, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Genç Çiftçi Projesi sayesinde hayvancılık yapmaya başladığını söyledi.

Devlet desteğiyle kadınların ve çiftçilerin desteklenmesinin çok anlamlı olduğunu belirten Şahar, "2016'da 40 koyunla hayvancılığa başladık. O günden bu yana eşimle hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz. Kuzulara bakıyoruz, büyütüp satıyoruz. Sütünü sağıp değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarımın okul ihtiyaçlarını da bu gelirle karşılıyoruz. Allah razı olsun, bize bu desteği verdiler." diye konuştu.

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"KOYUNCULUK GÜZEL BİR MESLEK"

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Eşi Çağlar Şahar ise aldıkları destek sayesinde burada çalışma imkanı bulduğunu ve batı illerine gitmek zorunda kalmadığını dile getirdi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin hayvanların sağlığı için kendilerini düzenli olarak ziyaret ettiğini, ilaç ve veteriner desteği verdiğini belirten Şahar, şöyle konuştu:

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"Devletimizin sunduğu farklı projelerden de faydalanıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman yanımızda. Çok güzel projeler sunuyor. Devletimiz çiftçisinin yanında ve onu destekliyor. Van, koyun yetiştiriciliğiyle anılan bir il. Koyunculuk güzel bir meslek. Bu tür projelerden herkesin yararlanmasını tavsiye ediyorum."

"BU BAŞARININ ARKASINDA MUTLU BİR AİLE TABLOSU VAR"

Şahar çiftini ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da Gülçin Şahar'ın başarı hikayesiyle gurur duyduklarını ifade etti. Gençlerin, çiftçilerin ve girişimcilerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

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"Tarım ve Orman Bakanlığımızın koyun yetiştiriciliği projesi kapsamında 2016'da 40 koyunla başlayıp bugün 400 koyuna ulaşan bir hanımefendinin başarı hikayesine tanıklık ediyoruz. Bu başarının arkasında mutlu bir aile tablosu var. Bizim görevimiz de başarılı insanlarımızı topluma tanıtmak, onları rol model haline getirmek ve bu tür örneklerin sayısını artırmaktır. İlimizde son dönemde yaklaşık 2 bin 700 çiftçimize 278 bin koyun desteği verdik. Kadın girişimcilerimiz bizim için çok önemli. Emek veren, gayret gösteren tüm girişimcilerimize ve çiftçilerimize başarılar diliyorum."