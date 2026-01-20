Canlı Borsa
40 yıllık Japon tahvil faizi ilk kez yüzde 4'ü aştı

Japonya’da devlet tahvillerinde yaşanan geniş çaplı satış dalgası, uzun vadeli getirileri rekor seviyelere taşıdı. Yatırımcılar, gıda satış vergisinde planlanan indirimlerin ülkenin mali görünümünü bozabileceği endişesiyle tahvillerden çıkış yaptı.

20.01.2026 - 08:57 | | Foreks Haber
40 yıl vadeli Japon devlet tahvili getirisi 5 baz puanın üzerinde artarak %4 seviyesine yükseldi ve bu vade için kaydedilen en yüksek düzeye ulaştı.

Kısa vadeli tahvil getirilerinde de sert yükselişler görüldü. Gösterge 10 yıl vadeli tahvil faizi 6 baz puanın üzerinde artışla %2,3’e çıkarak 1999’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 20 yıl vadeli tahvil getirisi ise yaklaşık 9 baz puan yükselerek %3,35’e çıktı.

