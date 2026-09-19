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44 yıllık banka için kritik karar! BDDK faaliyet iznini iptal etti

19.09.2026 - 07:23 | Son Güncellenme:

#BDDK#Bank Mellat#Faaliyet İzni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), İran merkezli Bank Mellat’ın Türkiye’deki faaliyetlerine son verilmesine karar verdi.

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44 yıllık banka için kritik karar BDDK faaliyet iznini iptal etti

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, 1982 yılında Türkiye pazarına giren bankanın İstanbul şubesinin faaliyet izni kaldırıldı. Kararın, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında alındığı açıklandı.

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BDDK’DAN BANK MELLAT KARARI

BDDK, İran merkezli Bank Mellat’ın Türkiye’de faaliyet gösteren şubesi hakkında önemli bir karar aldı. Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, bankanın Türkiye’deki faaliyet izninin kaldırılmasına hükmedildi.

44 yıllık banka için kritik karar BDDK faaliyet iznini iptal etti

Karar, Resmi Gazete’nin yayımlanan sayısında yer alarak resmiyet kazandı. Böylece Bank Mellat’ın Türkiye’deki bankacılık faaliyetleri sona ermiş oldu.

BDDK açıklamasında, kararın kurul toplantısında ele alınan raporlar ve ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmeler doğrultusunda alındığı belirtildi.

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KARAR 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU KAPSAMINDA ALINDI

Bank Mellat’ın faaliyet izninin kaldırılması işleminin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

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Söz konusu madde kapsamında, bankaların faaliyetlerinin devamına ilişkin gerekli şartların değerlendirilmesi ve ilgili düzenlemelerin uygulanması mümkün olabiliyor.

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BDDK’nın kararıyla birlikte bankanın Türkiye’deki şubesi için yeni dönem başlamış oldu.

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TÜRKİYE’DE 1982 YILINDA FAALİYETE BAŞLAMIŞTI

Bank Mellat, Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren yabancı sermayeli bankalar arasında yer alıyordu.

Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 100 yabancı sermayeli banka olarak Türkiye’de çalışma izni alan Bank Mellat, ilk olarak 1982 yılında İstanbul’daki merkez şubesiyle hizmet vermeye başladı.

İlerleyen yıllarda Ankara ve İzmir’de de şubeler açan banka, özellikle Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerde finansal hizmet sağlayan kuruluşlardan biri olarak faaliyet gösterdi.

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TÜRKİYE-İRAN TİCARETİNDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENMİŞTİ

Bank Mellat, geçmiş yıllarda iki ülke arasındaki ticari işlemlerin finansmanı, şirketlerin bankacılık ihtiyaçlarının karşılanması ve ortak ekonomik projelerin desteklenmesi alanlarında hizmet sundu.

Uzun yıllar boyunca Türkiye’de faaliyet gösteren banka, İran bağlantılı şirketler ve uluslararası ticaret yapan firmalar tarafından da kullanılıyordu.

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BDDK’nın son kararıyla birlikte Bank Mellat’ın Türkiye’deki yaklaşık 44 yıllık faaliyet süreci sona ermiş oldu.

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