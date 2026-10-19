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Uzmanpara80 yaşında gelir kapısı oldu! Kilosunu 750 liradan satıyor: Hiç makine kullanmıyor
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80 yaşında gelir kapısı oldu! Kilosunu 750 liradan satıyor: Hiç makine kullanmıyor

19.10.2026 - 11:48 | Son Güncellenme:

#Adana#Nar#Kozan

Adana’da yaşayan 80 yaşındaki Yeter Nine, yıllardır sürdürdüğü geleneksel yöntemle aile bütçesine katkı sağlıyor.

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80 yaşında gelir kapısı oldu Kilosunu 750 liradan satıyor: Hiç makine kullanmıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, çocukları ve aile fertleriyle birlikte 1,5 ton narı geleneksel yöntemlerle nar ekşisine dönüştürüyor.

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Kozan'ın yaklaşık 600 rakımlı Kuytucak Mahallesi'nde coğrafi işaret ile lezzeti tescilli Kuytucak narının hasadının ardından başlayan mesai, üç kuşağı aynı üretim geleneğinde buluşturuyor.

Bahçelerden toplanan narlar, makine kullanılmadan tek tek tanelerine ayrılıyor. Aile fertleri saatler süren çalışmanın ardından nar tanelerini geleneksel yöntemlerle sıkarken, elde edilen nar suyu kara kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Nar suyu kıvam alana kadar yaklaşık 5 saat boyunca odun ateşinde kaynatılıyor.

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80 yaşında gelir kapısı oldu Kilosunu 750 liradan satıyor: Hiç makine kullanmıyor

80 YAŞINDA GELENEĞİN BAŞINDA

80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, çocukları ve aile fertleriyle birlikte yıllardır sürdürülen nar ekşisi mesaisinde yer alıyor. Narların tanelerine ayrılması sırasında üretime destek veren Yiğenoğlu, aile geleneğinin yaşatılmasına katkı sunuyor.

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75 yaşındaki Huriye Yiğenoğlu da nar ekşisi yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirterek, kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan yöresel lezzetin aile fertlerini bir araya getirdiğini ifade etti.

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80 yaşında gelir kapısı oldu Kilosunu 750 liradan satıyor: Hiç makine kullanmıyor

1,5 TON NARDAN 60 KİLO NAR EKŞİSİ

Aile fertlerinden Şahin Yiğenoğlu, üretimin tamamen geleneksel yöntemlerle yapıldığını belirterek, "Zor bir mesai. Bir yandan narları bahçeden topluyoruz, bir yandan tanelerine ayırıyoruz. Geleneksel yöntemle üretim yapıyoruz. Narları tek tek taneliyoruz. Makinede sıkınca tadı bozuluyor, o yüzden elle üretiyoruz. Odun ateşinde yaklaşık 5 saat kaynayacak. 1,5 ton nardan yaklaşık 60 kilo nar ekşisi çıkacak. Kilosu 750 TL civarında. Bu bölgede nar ekşisi sık kullanılıyor. Hem kendimiz için üretiyoruz hem de satıyoruz" dedi.

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