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50 TL'lik lahmacunun sırrını açıkladı! 'Ucuza satıyorum ama kazanıyorum'

26.06.2026 - 11:10 | Son Güncellenme:

#Lahmacun#Sivas#Kar

Sivas'ta 50 TL'ye sattığı lahmacunla günlerce konuşulan esnaf, bu kez fiyatın nasıl mümkün olduğunu tek tek anlattı. "Bu fiyata lahmacun satılamaz" eleştirileri ve yapılan şikayetlerin ardından denetimlerden geçen işletme, kampanyasına devam ederken işletme sahibi Selahattin Yapalı da maliyet hesabını paylaştı. Et fiyatından domatese, soğandan kar oranına kadar tüm detayları açıklayan Yapalı, yüzde 15 kar ettiğini belirterek "Ucuza satıyorum ama kazanıyorum" sözleriyle yeniden gündem oldu.

Sivas'ta lahmacunu ucuza sattığı için şikayet edilen Selahattin Yapalı, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde usulsüzlük bulunamayınca kampanyasına devam etti. Bu kadar ucuza lahmacun satılamayacağı iddiaları üzerine kazancını maliyet hesaplamasıyla yapan esnaf, karından memnun olduğunu ve kampanyaya devam edeceğini söyleyerek, iddialara yanıt verdi.

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50 TLlik lahmacunun sırrını açıkladı Ucuza satıyorum ama kazanıyorum

"BEN LAHMACUNU YÜZDE 15 KARLA BU FİYATA SATIYORUM"

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Esnaf Selahattin Yapalı, "Ben insanları aydınlatmak açısından lahmacun nasıl 50 TL'ye satılıyor anlatayım. Sivas'ta etin kilosu 800 TL, soğanın kilosu 20 TL, domates 30 TL. Ben lahmacunu yüzde 15 karla satıyorum. İş yerimizin mülkiyeti bana ait. Gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bana neden bu kadar ucuz olduğunu çok soruyorlar.

50 TLlik lahmacunun sırrını açıkladı Ucuza satıyorum ama kazanıyorum

Ben az kazanıyorum ama kazanıyorum. Karımız olmasa bu fiyata zaten satamayız. Çok rahatsız olanlar oldu ama biz memnunuz. Allah bereket versin, çok şükür kazanıyoruz. Bu kampanyayı 3 senedir yapıyoruz. Bu kadar yoğun talep de varken bu kampanyaya devam edeceğiz. Gücümün yettiği kadar, kazancımız kurtardığı zamana kadar lahmacunu 50 TL'den satmaya devam edeceğiz" dedi.

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50 TLlik lahmacunun sırrını açıkladı Ucuza satıyorum ama kazanıyorum

" YEDİK, BEĞENDİK, GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

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Manisa'dan geldiği Sivas'ta lahmacun yiyen bir vatandaş ise, "Eşim aslen Sivaslı. Kendisi buranın lahmacununu çok övdü, güzel olduğunu söyledi.

50 TLlik lahmacunun sırrını açıkladı Ucuza satıyorum ama kazanıyorum

Yedik, beğendik. Gerçekten çok güzel. Hem doyurucu hem ekonomik. Ekonomiğin zor olduğu günlerde böyle esnafların olması halkımız için güzel bir şey. Herkes yiyebilir, doyurucu ve lezzetli" diye konuştu.

50 TLlik lahmacunun sırrını açıkladı Ucuza satıyorum ama kazanıyorum

50 TLlik lahmacunun sırrını açıkladı Ucuza satıyorum ama kazanıyorum
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