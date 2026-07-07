59 yıllık dev şirkette tarihi satış! Kartonsan’ın çoğunluk hisseleri 72 milyon dolara el değiştirdi

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satış işleminin Pak Holding A.Ş., Asil Holding A.Ş. ve Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin sahip olduğu payları kapsadığı belirtildi.

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KARTONSAN’IN ÇOĞUNLUK HİSSELERİ YENİ SAHİPLERİNE GEÇİYOR

Kartonsan’ın toplam 75 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunurken, satışa konu olan payların şirket sermayesindeki karşılığı yüzde 77,21 olarak açıklandı.

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Söz konusu payların toplam nominal değeri 57 milyon 907 bin 726 TL seviyesinde bulunuyor. Bu kapsamda A grubu ve B grubu hisseler, Hasan Peker ve Aydın Veli Serin tarafından satın alınacak.

Yapılan anlaşmaya göre Hasan Peker, şirket sermayesinin yüzde 38,605’ine karşılık gelen 28 milyon 953 bin 844 TL nominal değerli payı alırken, Aydın Veli Serin de aynı oranda yüzde 38,605’lik payın sahibi olacak.

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SATIŞ BEDELİ 72 MİLYON DOLAR OLARAK AÇIKLANDI

Kartonsan’ın çoğunluk hisselerinin devri için belirlenen toplam satış bedeli 72 milyon dolar oldu. Pay Alım Satım Sözleşmesi’nin 6 Temmuz 2026 tarihinde imzalandığı belirtilirken, satış bedelinin kapanış düzeltmelerine tabi tutulabileceği ifade edildi.

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Anlaşmanın tamamlanması için sözleşmede yer alan tüm kapanış şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından payların yeni sahiplerine resmi olarak devredileceği bildirildi.

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ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ SÜRECİ BAŞLAYACAK

Kartonsan’daki pay devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri kapsamında zorunlu pay alım teklifi süreci de gündeme gelecek.

Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri doğrultusunda yürütülecek süreçle ilgili detayların, hisse devirlerinin kesinleşmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

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59 YILLIK SANAYİ GEÇMİŞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

1967 yılında kurulan Kartonsan, Türkiye’nin önemli karton üreticileri arasında yer alıyor. Şirket özellikle kuşeli karton üretimiyle tanınırken, uzun yıllardır ambalaj sektöründe faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 59 yıllık geçmişe sahip olan şirket, Türkiye sanayisinde köklü kuruluşlardan biri olarak biliniyor. Gerçekleşen hisse satışıyla birlikte Kartonsan’ın yönetim ve gelecek dönem stratejilerinde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Yeni ortaklık yapısının ardından şirketin üretim kapasitesi, yatırım planları ve büyüme hedefleriyle ilgili atılacak adımlar ise sektör tarafından yakından takip edilecek.