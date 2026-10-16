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5G abone sayısı 48 milyona yaklaştı

16.10.2026 - 11:23 | Son Güncellenme:

#5G#Dijital Dönüşüm#Mobil Şebeke

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tam bir yıl önce ihalesi yapılan ve 6 ay önce kullanıma sunulan 5G'de abone sayısının eylül sonu itibarıyla 47 milyon 661 bin 726'ya ulaştığını bildirdi.

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5G abone sayısı 48 milyona yaklaştı

Uraloğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin 5G abone sayısına ilişkin bilgi verdi. Türkiye genelinde 1 Nisan'dan itibaren 5G'nin mobil şebekelerde kullanılmaya başlandığını anımsatan Uraloğlu, "Geçen yıl 16 Ekim'de 3 operatörümüzün katılımıyla 5G ihalesini yapmıştık. İhalede, 3 milyar 534 milyon dolarlık sonuç elde etmiştik. Bu, beklediğimiz rakamın üzerine de çıkarak başarılı bir ihale olmuştu. Daha sonra Nisan 2026 itibarıyla ilk sinyallerin alınmasıyla bu işi taçlandırmıştık. Nisanda devreye aldığımız bu teknolojiyle ilk günden 21 milyon abone buluşmuştu. Ağustosta bu sayı 44,5 milyon oldu, eylül ayı itibarıyla toplam 5G abone sayısı 47 milyon 661 bin 726'ya ulaştı." dedi.

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Uraloğlu, 5G'nin 4,5G'ye kıyasla yoğun cihaz bağlantı kapasitesi ve ultra düşük gecikme süreleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıdığını söyledi.

5G'nin akıllı fabrikalar, otonom robotlar, akıllı yol sistemleri ve enerji yönetimi gibi alanlarda dönüşümü desteklediğine dikkati çeken Uraloğlu, "Hedefimiz 5G hizmetlerinin iki yıl içinde kademeli olarak Türkiye'nin her noktasına ulaştırılması." diye konuştu.

5G, yenilikçi iş modellerinin önünü açıyor

Uraloğlu, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek 5G'nin ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla güvenliği artıracağını, trafiğin daha verimli yönetileceğini anlattı.

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Sanayide akıllı fabrikaların, otonom robotların ve anlık veri analiziyle üretim süreçlerinin optimize edileceğini dile getiren Uraloğlu, "5G teknolojisi akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümlere öncülük edecek. Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak, küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak ve ülkemizi teknoloji alanında öncü konuma taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Uraloğlu, 5G'nin yalnızca daha hızlı bağlantı sunan bir teknoloji değil, veri iletimindeki gecikmeleri en aza indiren, milyarlarca cihazın birbiriyle eş zamanlı iletişim kurmasını sağlayan ve yenilikçi iş modellerinin önünü açan yeni bir dijital dönüşüm dönemi olduğunu sözlerine ekledi.

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