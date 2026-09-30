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Uzmanpara6. Uluslararası Savunma Fuarı'na en büyük katılım Türkiye'den
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6. Uluslararası Savunma Fuarı'na en büyük katılım Türkiye'den

30.09.2026 - 13:04 | Son Güncellenme:

#ADEX 2026#Azerbaycan#Türk Savunma Sanayisi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 6. Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) açıldı. Türkiye, 53 ülkeden 280 şirketin yer aldığı fuara en büyük katılımı sağladı.

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6. Uluslararası Savunma Fuarına en büyük katılım Türkiyeden

Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarın açılışına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı.

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Aliyev'i, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev karşıladı.

Aliyev ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda fuara en büyük katılımı sağlayan Türk savunma sanayisi firmalarının stantlarını da gezdi.

ASELSAN ve Baykar stantlarını gezen Aliyev'e Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bilgi verdi.

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FUARA EN BÜYÜK KATILIM TÜRKİYE'DEN

Türkiye, 53 ülkeden 280 şirketin yer aldığı fuara en büyük katılımı sağladı.

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ROKETSAN'ın ana sponsorluğunu üstlendiği ADEX 2026 kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayisi firmaları, bugüne kadarki en yüksek katılımı sağlayarak, 61 firma ve ADEX tarihinin en geniş milli pavilyonuyla Bakü Expo Center'da yerini aldı.

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Türkiye böylelikle, ADEX 2026'ya en çok firma ile katılım sağlayan ülke oldu. ROKETSAN, ASELSAN, TUSAŞ, Baykar ve HAVELSAN'ın da aralarında bulunduğu Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşları ürün ve kabiliyetlerini fuarda sergiledi.

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Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarları arasında yer alan ADEX 2026, 2 Ekim'e kadar sürecek.

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