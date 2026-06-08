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60 bin ahşap tekne için 'hurda teşviği' talebi

08.06.2026 - 10:01 | Son Güncellenme:

#Ahşap Tekneler#Denizcilik#Hurda Teşvik

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Türkiye genelindeki 150 bin ahşap ve benzeri teknenin 60 bininin 45-50 senelik olduğunu, bunlar için hurda teşviği düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi.

60 bin ahşap tekne için hurda teşviği talebi

Antalya'da 42 senedir deniz ve ticaretiyle ilgili faaliyetler gösterdiklerini belirten İzzet Ünlü, Türkiye genelinde bağlama kütüğüne bağlı 150 bin ahşap ve benzeri deniz taşıtı olduğuna dikkati çekti. İzzet Ünlü, "Bu deniz taşıtları içerisinde aşağı yukarı 45-50 senelik olanların oranı yüzde 40 civarında. Yaklaşık 60 bin taşıt. Nasıl şehirlerde kentsel dönüşüm olayımız var, denizlerde, Mavi Vatan'da da hurda teşviğinin yatlar için, ahşap tekneler için gerekliliği konusunda duyuruda bulunmak istiyoruz" dedi.

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KDV VE ÖTV MUAFİYETİ

Bu teşvikten, hurda dönüşümünden gemi armatörleri, balıkçı teknelerinin yararlanabileceğini açıklayan Ünlü, "Nasıl arabalara zaman zaman hurda teşviği çıkıyorsa yatlar, ahşap yatlar, mavi yolculuk ve günlük tur yapan teknelerde de yıpranma söz konusu. Yapılıyor, tamir ediliyor, denize atılıyor ama sigorta yapılamıyor. Bankalardan kredi alınamıyor. Sigortası olmadığı için bazı zorluklar çıkıyor. Buradaki en önemli konu; ahşap teknelerin geri dönüşümü, hurda teşviği ile ilgili düzenlemenin yapılması. KDV ve ÖTV'den muaf kanun düzenlemesi Türkiye genelinde ele alınmalıdır. Çünkü ahşap teknelerin geri dönüşümünde bir karşılığı olmadığı için düzenleme yapılması gerekiyor. Diğer gemilerin ve balıkçı tekneleri sac ve metal olmasından dolayı Aliağa'da geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edilebiliyor. Ton karşılığındaki ücreti alınarak bertaraf edilebiliyor" diye konuştu.

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'FİLOLARIMIZIN YENİLENMEYE İHTİYACI VAR'

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Bu teknelerle ilgili liman başkanlıklarının otorite olarak her sene kara sörveyi ve deniz sörveyi yaptığını da kaydeden İzzet Ünlü, "Nasıl araç fenni muayeneleri yapılıyorsa denizde de denize elverişlilik belgeleri kontrol ediliyor. Deniz taşıtlarının güvenliği, seyir esnasında nasıl bir pozisyonda seyrettiği tespit ediliyor. Keşif yapılıyor. Belgeleri düzenlenip denize bırakılıyor. Mavi tur ve mavi yolculuk, günlük turlar için kontroller yapılıyor. Ama filolarımızın yenilenmeye ihtiyacı var. Hem Mavi Vatanımız için hem ülkemiz denizlerindeki yeni teknolojilerden yararlanılması için hem de çevre için daha emniyetli seyir için ahşap teknelerde teşviği önemsiyoruz" dedi.

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