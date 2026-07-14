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67 bin TL'ye otomobil! Ticaret Bakanlığı ihale satışlarını başlattı

14.07.2026 - 12:29 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#E-İhale Otomobil#Tasfiye Araç

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde tasfiye edilen araçları elektronik ihale yöntemiyle satışa sunuyor. Lüks otomobillerden hurda araçlara kadar geniş bir yelpazenin yer aldığı ihalelerde başlangıç fiyatları 67 bin liradan başlarken, bazı araçların muhammen bedeli 15 milyon liraya ulaşıyor.

Çeşitli nedenlerle gümrüklerde tasfiye edilen araçlar, Ticaret Bakanlığı'nın elektronik ihale sistemi üzerinden alıcılarını bekliyor. Satış listesinde otomobillerin yanı sıra kamyon, minibüs, motosiklet, tekne ve jet ski gibi farklı araç grupları da yer alıyor. En lüks modellerden hurda durumundaki araçlara kadar birçok seçenek vatandaşlara sunuluyor.

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FİYATLAR 67 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

İhaleye çıkarılan araçların başlangıç fiyatları 67 bin liradan başlıyor. Araçların özelliklerine, modeline ve durumuna göre muhammen bedeller ise 15 milyon liraya kadar yükseliyor.

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Satışa sunulan her araç, ihale öncesinde hazırlanan resmi ekspertiz raporuyla birlikte vatandaşların incelemesine açılıyor. Böylece alıcılar, teklif vermeden önce aracın teknik durumu ve mevcut özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

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BAŞLANGIÇ FİYATI SATIŞ FİYATI OLMUYOR

Elektronik ihale sistemiyle gerçekleştirilen satışlarda ilan edilen başlangıç bedeli, aracın o fiyattan satılacağı anlamına gelmiyor. İhale süresince katılımcılar tarafından verilen tekliflerle birlikte araçların satış fiyatı yükselirken, ihale sonunda en yüksek teklifi veren katılımcı aracı satın alma hakkını kazanıyor.

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İHALEYE KATILIM NASIL SAĞLANIYOR?

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İhaleye katılmak isteyenlerin öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın elektronik ihale sistemine üye olması gerekiyor. Daha sonra ilgilenilen araç için belirlenen teminat bedeli yatırılıyor ve elektronik ortamda teklif verilebiliyor. İhale süresinin tamamlanmasının ardından en yüksek teklifi veren kişi, gerekli işlemleri tamamlayarak aracın yeni sahibi oluyor.

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