7.100 TL’yi aşan gram altın yükselecek mi, dibi mi görecek? İşte iki farklı senaryo

Milliyet.com.tr/ÖZEL Geçtiğimiz haftalarda sert dalgalanma yaşayan altın fiyatları yeni haftada kritik eşik seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gram altın pazartesi günü 6.950 TL seviyelerinden yönünü yukarı çevirerek 7.100 TL seviyelerinin üzerine çıktı. Altının gram fiyatı 2 Şubat’ta 6.159 TL seviyesini test ederek son yılların en büyük düşüşünü gösterdikten sonra yeniden toparlandı.

Haberin Devamı

GÖZLER KRİTİK ABD VERİSİNDEYDİ

Piyasaların gözü kulağı çarşamba günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerindeydi. ABD’de tarım dışı istihdam sürpriz yaparak beklentilerin iki katından fazla 130 bin artış gösterdi.

GRAM GÜMÜŞ 120 TL’Yİ GÖRDÜ

169 TL seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor kırdıktan sonra 89 TL’ye inen gram gümüş fiyatı da altınla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Gram gümüş çarşamba günü 120 TL seviyelerine kadar yükselirken, yatırımcılar gümüş fiyatlarındaki seyri merakla takip ediyor.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

Bugün gram altın 7.112 TL seviyelerinde yön arayışını sürdürürken, gram gümüş de 117 TL'den alıcı buluyor. Peki kritik ABD verisi altına yarayacak mı? Altında en kötüsü geride mi kaldı? 7.100 TL’nin üzerine çıkan gram altın ve 120 TL seviyelerini gören gram gümüşte yeni hedef neler? Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “ABD’de tarım dışı istihdam beklenin çok üstünde geldi. Güçlü bir ekonomi görüntüsü veriyor. Bu durum Fed’in faizleri indirime konusunda elini rahatlatıyor. Ekonomik gereklilikten dolayı bir faiz indirimi söz konusu olmayacak. Dolayısıyla Fed isterse faiz indirmeyebilir. Bu duruma ilk altın tepki verdi. Veri sonrası altında kısa süreli satış geldi. Önümüzdeki süreçte Fed’den faiz indirimi beklemiyorum. Enflasyonda yükseliş eğilimi olursa bu sene faiz indirimi olmayabilir.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Asıl cuma günü açıklanacak ABD enflasyon rakamlarına bakacağız. Enflasyon yükseliş eğilimine girerse faiz indirimleri tamamen rafa kalkacak. O yüzden piyasa biraz daha tedirgin olabilir. TÜFE rakamı düşük çıkarsa faiz indirimleri devam edebilir. Trump da faiz indirimi bekliyor.

‘CİDDİ DALGALANMALAR DEVAM EDEBİLİR’

Altında teknik göstergeler yaşanan sert düşüşten sonra şu anda hala aşağı sinyali veriyor.Ons altın 5.150 dolar seviyesinin üzerinde bile tutunsa yukarı sinyali verebilir umudu taşıyacağım. Son zamanlarda 5.100’ü bile görmekte zorlanıyor. O yüzden de şu anda aşağı sinyalleri var. Yabancı yatırım kuruluşlarından birçoğu altında yukarı trendin orta ve uzun vadede devam edeceğini söylese de altın fonlarının (ETF) piyasada daha ağırlıklı olması, merkez bankası alımlarının ikinci planda kalması nedeniyle daha spekülatif bir piyasa beklediğimizden önümüzdeki dönemde ciddi dalgalanmaların devam edebileceği ihtimali oldukça yüksek. ABD’de enflasyon beklentilerin dışında gelirse bu altında dalgalanma için bir fırsat olarak kullanılabilir.

Haberin Devamı

GRAM ALTINDA YENİ TAHMİN: DAHA YUKARISI RİSKLİ GÖRÜNÜYOR

7.100 TL’nin üzerine çıkan gram altında 7.500 hedefinin görülüp görülemeyeceği şu anda belirsiz. Ons altında fiyatlar belirsizliğini koruyor. Altında 7.200-7.300 seviyeleri büyük olasılık ancak 7.500 için bir şey söylemek erken. Şimdilik yatay seyirde hafif yukarı dalgalanabilir. 7.200-7.300 ihtimal dahilinde daha yukarısı riskli görünüyor.

‘SPEKÜLASYONA DİKKAT! SERT HAREKETLER GELECEK’

Gümüş altına göre daha fazla düştü. Teknik olarak alt banda değdi diyebiliriz. Oradan bir tepki alımı zaten bekliyorduk. Aşırı primli ve altına göre sığ bir piyasa. Dolayısıyla yukarı hareketlerin devamı gelebilir. O yüzden de 150-160 TL seviyelerini bile görme ihtimali var. Şimdilik yukarı yönlü tepki çıkışlarının devamının gelebileceğini söyleyebiliriz. Altına göre daha fazla tepki verme ihtimali yüksek. Spekülasyona dikkat... Sert hareketler gelecek.

Haberin Devamı

ALTIN VE GÜMÜŞ ALACAKLARA UYARI: ‘TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR’

Şu anda altın ve gümüşte yukarı trend söz konusu değil. Orta vadeli göstergeler aşağı sinyali verdiği için dalgalanmalar devam ediyor. Sert düşüşün tepki alımları var. Bu bir tepki çıkışıdır. Yukarı trend söz konusu olmadığı için tepki çıkışlarının sonunda kar satışı gelebilir. Temkinli olmakta fayda var. Sinyaller henüz yukarı dönmedi.

İŞTE İKİ FARKLI SENARYO!

Gram altında 8.000 TL hedefi hala masada. Birkaç ay içerisinde bu seviyelerin gelebileceğine dair yorumlar var. Yurt dışında ons altının 6.000 dolar seviyelerine gelebileceği konuşuluyor. Yurt dışında alım eğilimi devam ederse içeride 8.000 TL seviyelerinin görülme ihtimali oldukça yüksek. Dalgalanmalara karşı dikkatli olmamız lazım. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durmamız lazım. Şu anda bir trend hareketi olmadığı için dalgalanmalarda 7.500 TL’yi görebilir ancak düşebilir de. Yatırım fonlarına para girişi, çıkışı oldukça dalgalanmalar artarak devam edecektir. Önümüzdeki süreçte 8.000 TL’de olabilir, 6.200 TL’de olabilir. O yüzden dikkatli olalım.”