8.600 TL’ye gram altın! Tarihi hareket sonrası satışı patladı: Yüksek fiyata razı geliyorlar

Milliyet.com.tr/ÖZEL Son yıllarda altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişlerle birlikte vatandaşların internet üzerinden altın alımlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. 2023 yılında aylık ortalama 79 bin adet olan internetten altın alışverişi sayısı 2025’te 116 bin adede yükseldi. Ortalama sepet büyüklüğü de 5 bin TL’den 25 bin TL’ye çıkarak 5 kat arttı.

1200 TL’Yİ AŞAN FİYAT FARKI VAR

Serbest piyasada altının gram fiyatı 7.400 TL seviyelerindeyken, internet üzerinden satılan altının gram fiyatı 8.600 TL seviyelerinden alıcı buluyor. E-ticaret siteleri üzerinden satılan altın ile kuyumcu arasındaki fiyat farkı 1200 TL’yi aştı.

İnternet üzerinden satılan altınlar için kredi kartları üzerinden 3 ay vade farksız taksit yapılabiliyor. Bu durum da tüketiciyi pahalı olmasına rağmen internet üzerinden alım yapmaya itebiliyor.

Öte yandan hafta başında sert düşüş gösteren altın fiyatları yeniden toparlanma göstermeye başladı. Serbest piyasada altının gram fiyatı 7.400 TL seviyelerinde dengelendi. Peki fiyatlara dair yeni beklenti ne? Şu anda iç piyasada yoğun talep yaşandığını söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, internetten altın alanları uyardı.

SON 1 HAFTADA FİYAT NEDEN SERT DALGALANDI?

Yıldırımtürk’ün açıklamaları şu şekilde: “Altının geçtiğimiz haftaki çok sert yükselişinde İran, Grönland konusu ve yılbaşından sonra da Venezuela gelişmesi gibi jeopolitik gerginlikler olduğu gibi aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisinin yanında Trump’ın da zayıf dolar istiyor olması güvenli liman özelliği ile altını ön plana çıkarmıştı.

Fed faizi değiştirmediği için altının bir noktada düşmesi gerekiyordu. Fakat böyle hızlı fiyat hareketlerinde dünyada 300 trilyon dolara yakın serbest dolaşımda olan bu para son dönemde ‘altın daha da yükselecek’ diye altına girmiş de olabilir. Bunlar kontratlı işlemlerdi. Dolayısıyla kontratın vadesinin sonuna gelinmiş olması sebebiyle, ayın son gününde açık pozisyonlar tamamlanınca sert fiyat hareketlerini gördük.

Açık pozisyonu olanlar yüksek fiyattan sattıktan sonra yeni alıcılar gelmeyince fiyatta bir düzeltme oldu. Bu kadar hızlı yükselişin çok kabul edilebilir olmadığı bir şekilde düzeltme olacağı da bekleniyordu.

Düzeltme sonrasında pazar günü ABD’nin İran’a saldıracağı yönünde beklentiler olmasına rağmen pazartesi günü bu gerçekleşmeyince altın fiyatlarında düşüşler daha sert oldu. 4.400 dolara kadar geriledi. Tekrar yeni pozisyonlar açılmasıyla beraber fiyatların tekrar yükseldiğini gözlemledik. Ons altın yakın zamanda tekrar 5.000 dolar seviyelerini görebilir.

‘DOLARDAN KAÇAN ALTIN VE GÜMÜŞ ALIYOR’

Jeopolitik gerginliklerde sakinleşme olsa bile doların zayıf seyrinin süreceği, ticaret savaşlarının devam edeceği beklentisi ile yatırımcının altına, gümüşe, bakır ve paladyuma dönüş yaptığını görüyoruz.

‘İÇ PİYASADA YOĞUN TALEP YAŞIYORUZ’

Bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentinin üstünde gelmesiyle vatandaş enflasyonda her yükselişte altını tercih ettiği için iç piyasada yoğun talep yaşıyoruz.

ALTINDA HAZİRAN VE YIL SONU İÇİN 2 AYRI BEKLENTİ!

Tahmin ediyorum ki yaz aylarına kadar ons altında 5.000-5.300 doları görebiliriz. Sene sonu beklentimiz ise 6.000 dolar seviyeleridir. Önümüzdeki dönemde ekonomik verilerle ilgili nasıl bir gelişme olacak? Yeni Fed başkan adayı seçilecek mi? Faiz indirecek mi, yoksa bekleyecek mi? Bunların hepsi fiyatı oluşturacak gelişmelerdir.

YENİDEN 8.000 TL’Yİ GÖRÜR MÜ?

İç piyasada bir taraftan enflasyonun şubat ayında da yüksek geleceği beklentisi, KKM’nin devam etmemesi nedeniyle oradan çıkan para, geçen yıl dövizde olanların para kazanamaması nedeniyle altına geçişleri görüyoruz. Bir hafta önce 8.050 TL’yi gören 24 ayar gram altın fiyatının yeniden 7.600-8.000 TL’ye doğru hareket edeceğine dair görüntü var. Altın güçlü görünümünü sürdürecektir diye düşünüyorum.

‘SERT YÜKSELİŞLER SERT DÜŞÜŞLERİ GETİRİR’

Zaman zaman düzeltmeler olacaktır. Çok sert yükselişler her zaman sert düşüşleri getirir. Bu sert düşüşler fiyatın biraz daha güçlenmesinde, alım fırsatı yaratmasında etkili oluyor.

İNTERNETTEN ALTIN ALANLARA UYARI!

Altının kredi kartı ile alınıyor olmasına gelince, kredi kartlarında %5-6 komisyon var. Kişilerin çok paraya ihtiyacı varsa altını e-ticaret sitelerinden alıp fiziki piyasada satarak oradan nakit para ihtiyacını gidermek için bu yolu seçtiklerini düşünüyorum. Finansal okuryazarlığı yüksek olanlar fon alımlarıyla, aracı kurumların, bankaların yatırım hesabı üzerinden ons cinsinden vadeli piyasalarda alım satım yapabilirler.

Diğer taraftan yatırımcılar yine fiyatı serbest piyasadan daha yüksek olsa da Darphane’nin çıkardığı 10 ton altına karşılık borsada işlem gören altın sertifikasını satın alabilirler. İnternet satışlarının toplam satış içindeki yüzdesi bana göre çok düşük. Altın güvenilen mecradan ve güvenilir satıcıdan alınmalıdır.”