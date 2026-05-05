9 günlük bayram tatili, turizmcilerin beklentisini yükseltti

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, tatil süresinin uzatılmasının özellikle iç pazarda büyük bir canlılık oluşturacağını ifade etti. Uzun tatil dönemlerinin, misafirlerin seyahat planlarını daha rahat yapmasına olanak tanıdığını vurgulayan Özcan, bu durumun konaklama sürelerini uzatarak bölge ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

İç turizmin, dış pazarlarda yaşanabilecek dalgalanmalara karşı sektörün en güçlü güvencesi olduğuna dikkati çeken Özcan, "Krizlere karşı direncimizi güçlü tutan en önemli yapı taşlarından biri iç pazardır. Bu nedenle iç turizmdeki payımızı mutlaka olması gereken en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Özcan, 9 günlük tatilin yaz sezonu öncesinde sektör için güçlü bir motivasyon oluşturduğunu, erken başlayan deniz sezonu ve güneşli hava avantajıyla Alanya'nın iç turizmde önemli bir pay almasını beklediklerini bildirdi.

Hareketliliğin sadece konaklama sektörüyle sınırlı kalmayacağına işaret eden Özcan, "Turizm, ulaşım, yeme-içme, perakende ve hizmet sektörleri başta olmak üzere çok sayıda alanı besleyen lokomotif bir sektördür. Bu süreçte taksicisinden esnafına, akaryakıt istasyonlarından hava yolu ve otobüs firmalarına kadar geniş bir kesim bu canlılıktan faydalanacaktır. Bayram süresince Alanya'da otellerin yanı sıra eğlence mekanları ve plaj işletmeleri de tam kapasite hizmet verecek." değerlendirmesinde bulundu.