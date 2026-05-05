9 günlük bayram tatili, turizmcilerin beklentisini yükseltti
9 günlük bayram tatili, turizmcilerin beklentisini yükseltti

05.05.2026 - 16:39 | Son Güncellenme:

#Turizm#Kurban Bayramı#Konaklama

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması kararının turizm sektöründe beklentileri yükselttiğini belirtti.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, tatil süresinin uzatılmasının özellikle iç pazarda büyük bir canlılık oluşturacağını ifade etti. Uzun tatil dönemlerinin, misafirlerin seyahat planlarını daha rahat yapmasına olanak tanıdığını vurgulayan Özcan, bu durumun konaklama sürelerini uzatarak bölge ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

İç turizmin, dış pazarlarda yaşanabilecek dalgalanmalara karşı sektörün en güçlü güvencesi olduğuna dikkati çeken Özcan, "Krizlere karşı direncimizi güçlü tutan en önemli yapı taşlarından biri iç pazardır. Bu nedenle iç turizmdeki payımızı mutlaka olması gereken en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Özcan, 9 günlük tatilin yaz sezonu öncesinde sektör için güçlü bir motivasyon oluşturduğunu, erken başlayan deniz sezonu ve güneşli hava avantajıyla Alanya'nın iç turizmde önemli bir pay almasını beklediklerini bildirdi.

Hareketliliğin sadece konaklama sektörüyle sınırlı kalmayacağına işaret eden Özcan, "Turizm, ulaşım, yeme-içme, perakende ve hizmet sektörleri başta olmak üzere çok sayıda alanı besleyen lokomotif bir sektördür. Bu süreçte taksicisinden esnafına, akaryakıt istasyonlarından hava yolu ve otobüs firmalarına kadar geniş bir kesim bu canlılıktan faydalanacaktır. Bayram süresince Alanya'da otellerin yanı sıra eğlence mekanları ve plaj işletmeleri de tam kapasite hizmet verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Keşke satmasaydık! İsrail’e köyünü kaptıran Rumların büyük pişmanlığı
Hükümetten vergi borcu olanlara yeni kolaylık: Limit değişti, taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor!
Fenerbahçe'de 4 isim hariç herkes yolcu! Senad Ok açıkladı: Yepyeni bir takım olacak
Yer: İstanbul... Skandal ses kaydı! Giyinme odasındaki 'gizli kamera'nın perde arkası ortaya çıktı
Eşini öldürmeye gitti bina görevlisinin eşini öldürdü! 'Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum'
Kartal'da 4 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı! İstanbullular dikkat: Sağanak için tarih verildi
Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı