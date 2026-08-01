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A101 rakibini satın aldı! Devir süreci tamamlandı

01.08.2026 - 07:28 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Aydın Grup#Carrefoursa

CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'inin Aydın Grup bünyesindeki A101'e devir süreci, Rekabet Kurumu dâhil tüm yasal onayların alınmasının ardından bugün itibarıyla resmen tamamlandı.

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A101 rakibini satın aldı Devir süreci tamamlandı

CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'inin Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık'a devri tüm yasal onayların ardından resmen tamamlandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA'nın sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28'lik bölümünün Aydın Grup'a devrine ilişkin Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onay süreçleri tamamlandı ve devir işlemi bugün itibarıyla gerçekleşti.

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Devirle birlikte Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık şemsiyesi altında yer alan perakende devleri CarrefourSA ve A101, faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında, ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde sürdürecek.

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CarrefourSA, uzun yıllara dayanan perakende deneyimini yeni sahiplerinin mali gücüyle birleştirerek büyüme odaklı bir döneme giriyor. Bu yeni döneme CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Hatice Evren liderlik edecek.

"BU YOLCULUĞUN MERKEZİNDE GÜÇLÜ BİR FİNANSMAN, EKOSİSTEM VE SAĞLIKLI TİCARET YER ALACAK"

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Açıklamada görüşleri yer alan Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, bugün yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"CarrefourSA'nın yeni yatırımımızla sağlamlaşacak finansal yapısı, bize daha cesur adımlar atma imkanı veriyor. Mağazalarımıza gelen herkes için daha iyi bir deneyim sunmayı, alışverişi daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz açısından da güven veren, değer yaratan ve birlikte büyüme iştahını artıran bir iş ortağı olmayı önemsiyoruz. Çalışanlarımız için ise enerjisi yüksek, gelişim alanı açan, parçası olmaktan gurur ve heyecan duyulan bir iş yeri olmayı hedefliyoruz. Güçlü bir finansman, ekosistem ve sağlıklı bir ticaret, bu yolculuğun merkezinde yer alacak."

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YENİ MAĞAZALARLA ERİŞİM GENİŞLEYECEK

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Erhan Bostan, CarrefourSA'nın en güçlü yönlerinden birinin taze, kaliteli ve zengin ürün çeşitliliği olduğunu belirterek, bu gücü daha da büyüterek Türkiye'nin dört bir yanına taşıyacaklarını bildirdi.

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Bostan, "Hedefimiz, Türkiye'nin her ilinde ve çok daha fazla noktada tüketicilere ulaşmak ve erişilebilirlikle kaliteyi birlikte geliştirmektir. Ekonomiye kattığımız değeri, istihdamımızı ve yerli tedarikçilerimizle kurduğumuz iş birliğini çok daha öteye götüreceğiz." açıklamasında bulundu.

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