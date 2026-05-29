AB, Çin'le ticari ilişkilerde yeni tedbirlere hazırlanıyor

AB Komisyonu, Komisyon üyelerinin AB-Çin ilişkileri hakkında yaptıkları kapsamlı istişare toplantısının ardından açıklama yayımladı. Toplantıda, AB ve Çin ilişkilerinin değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, bu alandaki fırsatlar ve zorlukların​​​​​​​ ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "AB Komisyonunun temel yaklaşımı Çin'den tamamen kopmak değil, riskleri azaltmak olmaya devam ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Çin'in kritik bir ortak olduğu ve etkileşim ile diyaloğun devam edeceği belirtilen açıklamada, "Aynı zamanda, ticaret ve yatırım ilişkisinin mevcut durumu sürdürülebilir değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ekonomik ve güvenlik çıkarlarının giderek daha fazla iç içe geçtiğine işaret edilerek, her iki alanda da daha güçlü ve tutarlı adımlar atılması gerekeceği kaydedildi.

AB Komisyonu üyeleri arasındaki tartışmanın sonuçlarının gelecek haftalarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlayacağına dikkati çekilen açıklamada, haziran ayında yapılacak G7 ve AB Liderler Zirvesi'nde konunun değerlendirileceği belirtildi.

AB-Çin ticaretindeki dengesizlik artıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2025 yılında AB'nin Çin'den yaptığı ithalat 559,4 milyar avroya ulaşırken, Çin'e ihracatı 199,6 milyar avroda kaldı. Böylece, AB'nin Çin’le ticaret açığı 359,8 milyar avroyu buldu.

AB, Çin'e olan bağımlılığını azaltmak ve ucuz ithalat baskısından sanayisini korumak amacıyla yeni önlemler üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda Avrupa şirketlerinin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesini zorunlu kılacak düzenlemeler ile kimyasallar, metaller ve temiz enerji teknolojileri gibi stratejik sektörlerde Çin'in AB pazarına erişimini sınırlandıracak yeni ticaret araçları üzerinde görüşmeler sürüyor.

Fransa'nın öncülüğünde bazı AB ülkeleri Çin'le ticarete katı önlemler isterken, Almanya ve İspanya gibi ülkeler buna temkinli yaklaşıyor.