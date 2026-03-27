AB gümrük sisteminde reforma hazırlanıyor

AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında AB Gümrük Birliği çerçevesini yenilemek üzere yapılan müzakerelerde anlaşmaya varıldığı açıklandı.



Açıklamada, yapılacak yeniliklerle Avrupa gümrüklerinin uluslararası ticaretin hızla değişen yapısına uyumlu hale geleceğine işaret edilerek, “1968’den bu yana gümrük kurallarında yapılan en kapsamlı reform olan bu düzenleme, e-ticaret için yeni önlemler getirmekte ve prosedürleri basitleştirip verimliliği artıran modern, veri odaklı bir gümrük yapısını hayata geçirmektedir.” ifadesi kullanıldı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Mevcut durumda gümrük otoritelerinin düşük değerli e-ticaret ithalatlarında artış, güvensiz ürünler ve dolandırıcılık riskinin yükselmesi, değişen jeopolitik ticaret dinamikleri ile organize suç ve kaçakçılık tehditleri gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğu anımsatılan açıklamada, gümrüklerin Tek Pazarın ve vatandaşların güvenliğini sağlamak açısından kritik rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Reformun merkezinde, Fransa’nın Lille şehrinde kurulacak yeni bir AB ajansı olan AB Gümrük Otoritesi yer almaktadır. Bu kurum, 27 üye devlet genelinde gümrük işlemlerini koordine ve modernize edecek.” bilgisine yer verildi.

Haberin Devamı

Faaliyete 2027’de başlaması planlanan AB Gümrük Otoritesi’nin bilgi paylaşımını kolaylaştıracağı belirtilen açıklamada, kurumun AB düzeyinde gümrük mevzuatının uyumunu güçlendireceği, gümrük dolandırıcılığının tespitini ve önlenmesini geliştireceği bildirildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Gümrük işlemleri için tek bir dijital platform

Açıklamada, AB Gümrük Otoritesi’nin AB Gümrük Veri Merkezi’ni yöneteceği, bu merkezin AB genelindeki tüm gümrük işlemleri için tek bir dijital platform olacağı, işletmelerin verilerini yalnızca bir kez sunabileceği, böylece farklı ulusal sistemlerle uğraşma zorunluluğunun ortadan kalkacağı ifade edildi.

Haberin Devamı

Reformun güvenilir tüccarlar için çerçeveyi güçlendireceğine işaret edilen açıklamada, kurallara uyum düzeyi yüksek işletmelerin daha basit işlemler ve daha az kontrol avantajından yararlanacağı, böylece gümrüklerin yüksek riskli gönderilere odaklanacağı kaydedildi.

Haberin Devamı

İşlem ücreti getirilecek

Açıklamada, reformun e-ticaretteki hızlı büyümeye yanıt olarak çeşitli hedefli önlemler getirdiğine dikkat çekilerek, “Gümrük idarelerinin artan maliyetlerini karşılamak için ithal edilen ürünlere işlem ücreti getirilecektir. Bu ücret, malların serbest dolaşıma sokulması için gerekli bilgi teknolojileri sistemleri, iş gücü, veri kontrolü ve risk analizleri gibi maliyetlere dayanacak ve en geç 1 Kasım 2026’ya kadar yürürlüğe girecektir.” değerlendirmesi yapıldı.

Platformların sorumluluğu artıyor

Haberin Devamı

Yeni sistemde e-ticaret işletmelerine daha fazla sorumluluk getirileceğine işaret edilen açıklamada, “Online platformlar ve satıcılar, satış gerçekleşir gerçekleşmez bilgileri Gümrük Veri Merkezi’ne bildirecek. Böylece gümrükler, ürünler sınırlara ulaşmadan önce önlem alabilecek. Bu işletmeler, ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu sağlamakla yükümlü olacak. Sistematik uyumsuzluk durumunda cezalar uygulanacak.” ifadeleri kullanıldı.



Yeni gümrük mevzuatının, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasının ardından 12 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni sistemde, AB ülkelerine satış yapan çevrim içi platformlar ithalatçı olarak kabul edilecek ve gümrük vergileri ile ürün güvenliğinden sorumlu tutulacak. AB kurallarını ihlal eden platformlara ve şirketlere para cezaları uygulanacak.



Mevcut durumda, AB dış ülkelerinden yapılan 150 euro altındaki ürün gönderileri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor. Daha önce geçici önlem olarak AB ülkeleri, 1 Temmuz 2026’dan itibaren dış ülkelerden internetten yapılan 150 euronun altındaki siparişlerden 3 euroluk gümrük vergisi almaya karar vermişti.



Son kararla birlikte 1 Kasım’dan itibaren belirlenecek ek bir işlem ücreti alınmaya başlanacak. AB ülkelerine 2025 yılında 5,9 milyar düşük değerli ürün doğrudan tüketicilere gönderilirken, bunun yüzde 90’ından fazlası Çin’den kaynaklandı. AB, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin’de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yürütüyordu.