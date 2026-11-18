AB Komisyonu, Avrupa'nın rekabet gücünü ve sanayi kapasitesini güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Avrupa için İleri Malzemeler" girişimini kamuoyuyla paylaştı.

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Buna göre, AB'nin 2035'e kadar daha güvenli ve sürdürülebilir ileri malzemelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanılmasında lider haline gelmesi hedefleniyor.

Plan kapsamında, bilimsel araştırmaların ticari ürünlere dönüştürülmesi hızlandırılacak, yeni malzemelerin büyük ölçekli üretimi desteklenecek ve enerji, ulaşım, elektronik, inşaat, sağlık, havacılık ve savunma gibi stratejik sektörlerde kullanımı yaygınlaştırılacak.

AB'nin 2035'e kadar ileri malzemelere yönelik araştırma ve yenilik yatırımlarını en az yüzde 20 artırması, bu alanda faaliyet gösteren yeni girişimlerin ve büyüme aşamasındaki şirketlerin sayısını da en az yüzde 20 yükseltmesi öngörülüyor.

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Güvenli ve sürdürülebilir ileri malzemelere yönelik projelerin yüzde 20'sinin daha ileri uygulama aşamalarına ulaştırılması da amaçlanıyor. Yeni girişimle üye ülkeler arasında işbirliği artırılacak, yatırımlar daha iyi koordine edilecek ve araştırma sonuçlarının ticari ürünlere dönüştürülme süresi kısaltılacak.

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Bu çerçevede, yapay zeka ve dijital teknolojilerden yararlanılarak yeni malzemelerin geliştirilmesi hızlandırılacak, araştırma ve test altyapısına erişim kolaylaştırılacak, üretim kapasitesi ve nitelikli iş gücü artırılacak. Atomik veya moleküler düzeyde tasarlanarak geliştirilen ileri malzemeler, ürünlerin daha hafif, dayanıklı ve verimli olmasını sağlıyor.

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Bu malzemeler, elektrikli araç bataryaları, rüzgar türbinleri, yapay zeka ve kuantum bilgisayarlar için geliştirilen çipler ve tıbbi implantlar gibi çok çeşitli alanlarda​​​​​​​ kullanılıyor.