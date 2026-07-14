ABD ablukası öncesinde İran 6 milyar dolarlık petrol sevk etti

ABD merkezli Washington Examiner sitesinde yer alan habere göre, ABD-İran mutabakat zaptının imzalanması ile ABD ablukasının yeniden yürürlüğe girmesi arasındaki 26 günlük sürede Tahran, yabancı alıcılara 6 milyar dolardan fazla değerde petrol ürünü sevk etti.

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TankerTrackers.com verilerine göre, İran, ilk ablukanın kaldırıldığı 18 Haziran ile yeniden uygulanmaya başlandığı 13 Temmuz tarihleri arasında 80 milyon varilden fazla ham petrol ve rafine ürünün sevkiyatını gerçekleştirdi.

30 MİLYON VARİL PETROL DEPOLARDA KALDI

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Fakat abluka çemberi, Tahran tüm depolama kapasitesini sevk edemeden önce kapandığı için yaklaşık 30 milyon varil İran ham petrolü yola çıkarılamadı. TankerTrackers, yapılan sevkiyatlar ve geri dönen gemiler hesaba katıldığında, abluka sınırları içinde hala 60 milyon varilin üzerinde yüzer depolama kapasitesinin mevcut olduğunu aktardı.

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ABLUKA ÖNCESİ SEVKİYAT YARIŞI

Geçen hafta müzakerelerin kesintiye uğramaya başlamasıyla birlikte araştırma şirketi, Tahran'ın abluka yeniden yürürlüğe girmeden önce mümkün olduğunca fazla petrol sevk etmek için adeta bir yarış başlattığını tespit etti.

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İran, sadece 8-9 Temmuz gecesi 10 milyon varilin üzerinde ham petrol ve petrol ürünü sevk etti. Haziran ayında ablukanın kaldırılmasını takip eden ilk 24 saatte ise Tahran 20 milyon varil petrol sevk etmişti.

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NAKİT AKIŞI EKONOMİK DAYANIKLILIĞI ARTIRABİLİR

Habere göre, elde edilen bu nakit girdisi ve petrol depolarının kısmen boşaltılması, Tahran'a "nefes aldırarak" ekonomik dayanma süresini uzatacak.

İlk abluka yürürlükteyken paylaşılan istihbarat tahminleri, İran'ın tam bir ekonomik çöküş yaşamadan önce ancak ağustos ayına kadar dayanabileceğine işaret ediyordu. Yeni takvime dair belirsizlik sürse de mevcut nakit akışının, İran'ın dayanma gücünü birkaç ay daha uzatması muhtemel görünüyor.

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TOPLAM DEPOLAMA KAPASİTESİ 155 MİLYON VARİLE ULAŞIYOR

İran'ın toplam petrol depolama kapasitesi tam olarak bilinmemekle birlikte, Kpler ve Bloomberg bu rakamı yaklaşık 95 milyon varil olarak tahmin ediyor. Yüzer depolama kapasitesi de eklendiğinde, İran'ın yaklaşık 155 milyon varil petrol tutabileceği öngörülüyor.