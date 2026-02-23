'ABD, Asya'ya uyguladığı tarifeleri düşürecek'

Ekonomistlerin notuna göre yeni manşet oranların %15’e çekilmesiyle ABD’nin Asya’dan ithalata uyguladığı ağırlıklı ortalama tarife oranı %20’den %17’ye gerileyecek.

Ekonomistler, "Tarifelerin Asya için zirveye ulaştığı görülüyor. Ayrıca mevcut ticaret anlaşmaları yürürlükte kalmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Ancak aynı notta, "Tarife gevşemesi geçici olabilir ve yeni sektörel ya da ekonomiye özgü tarifeler yürürlüğe girebilir" uyarısı da yer aldı.