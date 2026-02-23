Canlı Borsa
Morgan Stanley ekonomistleri, ABD’nin Asya ülkelerine yönelik yeni tarifelerinde indirime gidildiğini duyurdu. Yatırım bankasının araştırma ekibinden beş ekonomistin yayınladığı notta tarife oranlarının muhtemelen üç puan düşürüldüğü belirtildi.

23.02.2026 - 09:15 | | Foreks Haber
'ABD, Asya'ya uyguladığı tarifeleri düşürecek'

Ekonomistlerin notuna göre yeni manşet oranların %15’e çekilmesiyle ABD’nin Asya’dan ithalata uyguladığı ağırlıklı ortalama tarife oranı %20’den %17’ye gerileyecek.

Ekonomistler, "Tarifelerin Asya için zirveye ulaştığı görülüyor. Ayrıca mevcut ticaret anlaşmaları yürürlükte kalmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Ancak aynı notta, "Tarife gevşemesi geçici olabilir ve yeni sektörel ya da ekonomiye özgü tarifeler yürürlüğe girebilir" uyarısı da yer aldı.

