ABD bankalarından Çin için enflasyon tahmini

Bank of America Corp., Citigroup Inc. ve Goldman Sachs Group Inc., İran’daki çatışmaların petrol fiyatlarını artırması nedeniyle Çin için enflasyon tahminlerini artırdı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Enerji maliyetlerindeki artış, para politikasında gevşeme beklentilerini de öteledi. Bank of America, iki adet 10 baz puanlık faiz indirimi öngörüsünü geri çekti. Citigroup ise yılın ikinci yarısında yalnızca tek bir 10 baz puanlık indirim öngörüyor.

Ekonomistler, fiyat baskısının daha çok üretici fiyatlarında yoğunlaştığını, tüketici enflasyonuna geçişin sınırlı kaldığını belirtiyor. Çin’de büyümeyi desteklemede mali teşviklerin daha büyük rol oynayacağı ifade ediliyor.