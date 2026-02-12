ABD bütçesi açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek olan 2026 mali yılının dördüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı yıllık bazda yüzde 26 azalışla 95 milyar dolar oldu.

Federal hükümet, geçen yıl ocakta 129 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 94,6 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ocakta yaklaşık yüzde 9 artarak 560 milyar dolara, harcamaları da yüzde 2 artışla 655 milyar dolara yükseldi.

4 AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 17'LİK ARTIŞ

Ülkede 2026 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 17 azalarak 697 milyar dolara indi.

Söz konusu açık, önceki yılın aynı döneminde 840 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 4 ayında gelirler önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 12 artarak 1 trilyon 785 milyar dolara, harcamalar yüzde 2 artışla 2 trilyon 482 milyar dolara ulaştı.