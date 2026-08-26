ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyürken Fed'in izlediği enflasyon göstergesi yüzde 0,2 arttı

ABD'de bugün yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisinin yanı sıra kişisel gelirler, kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği PCE fiyat endeksi ile çekirdek PCE fiyat endeksi verileri açıklandı.

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ABD EKONOMİSİ YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 1,5 BÜYÜDÜ

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) ikinci tahminine göre, ABD ekonomisini ölçen reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2026 yılının ikinci çeyreğinde (nisan-haziran dönemi) yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,5 arttı. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 büyümüştü.

İkinci çeyrekteki büyümede tüketici harcamaları, ihracat ve yatırımlardaki artış etkili olurken, kamu harcamalarındaki düşüş büyümeyi kısmen sınırladı. GSYH hesaplamasında eksi kalem olarak değerlendirilen ithalat ise söz konusu dönemde artış gösterdi.

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KİŞİSEL GELİRLER YÜKSELDİ

ABD'de kişisel gelirler temmuzda arttı, PCE enflasyonu aylık bazda yüzde 0,2 oldu. ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) verilerine göre, kişisel gelirler temmuz ayında 115,1 milyar dolar artarak aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Kişisel gelirlerden cari vergilerin düşülmesiyle hesaplanan harcanabilir kişisel gelir (DPI) ise 125,9 milyar dolar artışla yüzde 0,5 yükseldi.

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Kişisel tüketim harcamaları (PCE) temmuzda 36,3 milyar dolar artarak aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi. Kişisel tüketim harcamaları, faiz ödemeleri ve cari transfer ödemelerinin toplamından oluşan kişisel harcamalar da temmuz ayında 36,6 milyar dolar arttı. Kişisel tasarruflar 712 milyar dolar olurken, tasarruf oranı harcanabilir gelirin yüzde 3'ü olarak gerçekleşti.

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Temmuz ayında kişisel gelirlerdeki artışta çalışanlara yapılan ödemelerdeki yükseliş, devlet sosyal yardım ödemelerindeki artış ve varlıklardan elde edilen gelirlerdeki yükseliş etkili oldu.

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HİZMET HARCAMALARINDAKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Kişisel tüketim harcamalarındaki 36,3 milyar dolarlık artışta hizmet harcamalarının 86,2 milyar dolar yükselmesi belirleyici olurken, mal harcamalarındaki 49,9 milyar dolarlık düşüş bu artışı kısmen sınırladı.

Enflasyondan arındırılmış reel kişisel tüketim harcamaları ise temmuz ayında 1,3 milyar dolar artarak aylık bazda yüzde 0,1'in altında yükseliş kaydetti.

PCE ENFLASYONU AYLIK BAZDA YÜZDE 0,2 ARTTI

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek PCE fiyat endeksi de aylık bazda yüzde 0,2 yükseldi.

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Yıllık bazda ise PCE fiyat endeksi yüzde 3,7 artarken, çekirdek PCE fiyat endeksi yüzde 3,3 yükseldi.