ABD enflasyon verileri açıklandı

10.04.2026 - 15:48 | Son Güncellenme:

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı mart ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 yükseldi. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 1 olması yönündeydi.

Aylık bazda Haziran 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydeden TÜFE, şubatta yüzde 0,3 artmıştı. Ülkede TÜFE martta yıllık bazda da yüzde 3,3 arttı. Piyasa beklentileri TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,4 artması yönündeydi. Yıllık bazda Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon, şubatta yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

Benzin fiyatlarındaki artış öne çıktı

Enerji maliyetleri martta aylık yüzde 10,9 ve yıllık yüzde 12,5 arttı. Bu artışa, aylık bazda TÜFE'deki artışın yaklaşık dörtte üçünü oluşturan benzin fiyatlarındaki yükseliş öncülük etti. Benzin fiyatlarındaki yükseliş bu dönemde aylık bazda yüzde 21,2, yıllık bazda ise yüzde 18,9 oldu.
Barınma maliyetleri de martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3 yükseldi. Gıda endeksi ise aynı dönemde aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentilerin altında

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 olması yönündeydi. Çekirdek TÜFE şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 artmıştı.

