ABD enflasyonu piyasaları sarstı! Altın fırladı, dolar geriledi

Piyasaların uzun süredir beklediği ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte altın, döviz, kripto para ve petrol fiyatlarında sert hareketler yaşandı. Özellikle enflasyonun aylık bazda Mayıs 2020’den bu yana ilk kez düşüş göstermesi, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi.

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Haziran ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 3,5 olarak açıklandı. Verinin ardından yatırımcılar, Fed’in önümüzdeki dönemde daha gevşek bir para politikası izleyebileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.

ALTIN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

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Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından en dikkat çeken hareket altın piyasasında yaşandı. Güvenli liman talebinin güçlenmesi ve doların değer kaybetmesiyle birlikte altın fiyatları hızlı şekilde yukarı yöneldi.

Gram altın, gün içinde yüzde 2,16 oranında değer kazanarak 6 bin 165 liraya yükseldi. Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın ise yüzde 2,10’luk artışla 4 bin 85 dolar seviyesine çıktı.

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Altındaki yükselişte, ABD tahvil faizlerinin gerilemesi ve faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi etkili oldu. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi artıran önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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DOLAR ENDEKSİ 101 SEVİYESİNİN ALTINA İNDİ

ABD enflasyon verileri dolar cephesinde ise satış baskısına neden oldu. Altı gelişmiş ülke para birimi karşısında doların performansını ölçen dolar endeksi, 101 seviyesinden 100,7 seviyesine kadar geriledi.

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Doların küresel piyasalarda güç kaybetmesiyle euro/dolar paritesi 1,1445 seviyesine yükseldi. İç piyasada ise dolar/TL kuru 47,03 seviyesinden işlem gördü.

Piyasa uzmanları, enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesi halinde dolar üzerindeki baskının devam edebileceğine dikkat çekiyor. Fed’in faiz indirimine yaklaşması, doların diğer para birimleri karşısında daha fazla değer kaybetmesine yol açabilir.

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BİTCOİN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD’den gelen enflasyon verileri kripto para piyasasında da olumlu karşılandı. Riskli varlıklara yönelik talebin artmasıyla Bitcoin fiyatı 63 bin 500 dolar seviyesini aşarken, Ethereum ise bin 823 dolara kadar yükseldi.

Kripto para yatırımcıları, enflasyonun yavaşlamasını ve olası faiz indirimlerini piyasa açısından pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyor. Faizlerin düşmesi halinde yatırımcıların daha yüksek getiri arayışıyla kripto para piyasasına yönelmesi bekleniyor.

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Bitcoin ve Ethereum’daki yükselişin devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde açıklanacak diğer ekonomik veriler ile Fed yetkililerinden gelecek mesajlara bağlı olacak.

PETROL FİYATLARINDA SINIRLI GERİ ÇEKİLME

Enflasyon verisinin ardından petrol fiyatlarında ise altın ve kripto paralardan farklı bir seyir izlendi. Sabah saatlerinde 87,55 dolar seviyesine kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, veri sonrasında 86,90 dolara geriledi.

ABD tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,56 dolar seviyesinde işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüşte küresel talep beklentileri, stok verileri ve jeopolitik gelişmeler etkili oluyor.

Doların değer kaybetmesi normal şartlarda petrol fiyatlarını destekleyen bir unsur olarak öne çıksa da yatırımcıların küresel büyümeye ilişkin endişeleri fiyatların yükselişini sınırladı.

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

ABD enflasyonunun beklentilerin altında kalması, piyasalarda faiz indirimi ihtimalini yeniden güçlendirdi. Yatırımcılar, Fed’in yılın kalan döneminde para politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğini yakından takip ediyor.

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Enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde Fed’in faiz indirimine daha fazla yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryoda altın ve kripto paraların destek bulması, doların ise küresel piyasalarda zayıflamaya devam etmesi beklenebilir.