'ABD hisse senetleri alım sinyali veriyor'

Bankanın piyasa iç dinamikleri, konumlanma, duyarlılık ve makroekonomik verileri kapsayan 19 farklı girdiyi bir araya getiren Hisse Senedi Zamanlama Göstergesi (BETI), gecelik bazda eksi 8,3 seviyesine geriledi. Bu rakam, Başkan Donald Trump’ın geçen yılın Nisan ayındaki gümrük tarifesi gerginliğinden bu yana görülen en düşük seviye olarak kaydedilirken, tarihsel olarak hisse senetleri için oldukça cazip giriş noktalarına işaret ediyor.

Altmann tarafından müşterilere gönderilen notta, göstergenin eksi 8 ile eksi 7 arasına düştüğü durumlarda S&P 500 endeksinin 2015 yılından bu yana %92 pozitif başarı oranıyla 42 günlük ileriye dönük ortalama %6,6 getiri sağladığı belirtildi.

S&P 500 endeksi salı günü %0,3 yükselirken, İran’daki savaşın başlangıcından bu yana en iyi iki günlük performansını sergileyerek bu hafta %1,3 değer kazandı. Endeksteki bu toparlanma, dört günlük kayıp serisinin ardından teknik destek seviyelerinden gelen "dipten alım" iştahıyla desteklendi.

Analizde, düşüş eğilimindeki bu okumanın piyasadaki boğa duyarlılığının hızla azalmasını ve yüksek getirili kredi marjlarındaki sert yeniden fiyatlamayı yansıttığı vurgulandı.

Emtia ticaret danışmanları ve hedge fonlarının mevcut düşük risk pozisyonlarının, piyasada "sert bir beta sıkışması" yaratarak endeksleri yeniden tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıma potansiyeli taşıdığı ifade edildi. Orta Doğu'daki çatışmanın üçüncü haftasına girmesi ve yapay zekanın yıkıcı potansiyeline dair endişelere rağmen, yatırımcıların piyasadaki geri çekilmeyi bir fırsat olarak değerlendirdiği gözlemleniyor.