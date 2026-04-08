ABD ile İran'dan 2 haftalık ateşkes anlaşması

08.04.2026 - 09:21 | Son Güncellenme:

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Geçmişte ABD ile İran arasındaki ihtilafların neredeyse tamamının mutabakat ile sonuçlandığını kaydeden Trump, "Bu iki haftalık süre, anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Orta Doğu'daki ülkeleri temsilen "uzun vadeli bir sorunun çözülmesinin" kendisi için bir onur olacağını sözlerine ekledi.

BEYAZ SARAY: İSRAİL ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

Öte yandan AA muhabirinin sorusuna yanıt veren bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail'in de söz konusu anlaşmayı kabul ettiğini belirtti.

İstanbul'da polise terör saldırısı! İşte tüm detaylar...
Dengeleri sarsacak iddia: '142. Birlik Orta Doğu'ya doğru yola çıkıyor'
İbrahim Tatlıses'in son sağlık durumu nasıl? Oğlu Ahmet Tatlıses hastane önünde açıkladı
Babasından kalan miras servete dönüştü: Litresi 5 bin Euro'ya alıcı buluyor
Suyun en bulanık hali, İsrail DAEŞ ilişkisi
Umursamazlık (2)
Kalbiniz her gün ne yediğinizi hatırlıyor
Keşke provası olsaydı
'Canlanmayı' yakalayabiliriz
Bebek arabasında faciadan dönüldü! 2 yaşında çocuk bir anda nefessiz kadı
Terör saldırısının perde arkası! FBI Ajanı Erdal Kaya yorumladı: 'Türk polisleri muazzamdı'
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine destek: Gereken adımlar atılmalı
Özel: Hodri meydan, bu ara seçim yapılacak