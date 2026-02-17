ABD-İran müzakeresi sonrası altında hızlı düşüş!

Altın fiyatlarında yeni haftada kayıplar sürüyor. Pazartesi günü ABD ile Asya piyasalarının kapalı olması piyasada işlem hacmini düşürürken bu durum fiyatlara negatif yansımıştı.

İRAN: ABD İLE ANLAŞMAYA VARDIK

Bugün ise piyasalarda gözler ABD ile İran arasında Cenevre’de yapılan görüşmelerdeydi. İran ve ABD arasındaki, dolaylı nükleer görüşmelerin ikinci turu sona erdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardık.” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİĞE YAKLAŞTI

Söz konusu gelişme sonrasında altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Ons altın fiyatı 4.842 dolar seviyesine kadar gerilerken, altının gramı 6.809 TL seviyesini test etti. Günlük bazda değer kaybı %2.50 seviyelerini aştı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT KAYIP

Altının yanı sıra gümüş fiyatlarında da aşağı yönlü hareketler dikkat çekti. Gram gümüş kritik gelişme sonrasında 101 TL seviyesine kadar gerilerken, ons gümüşün fiyatı 72 dolar seviyelerini test etti. Gümüş fiyatlarında kayıp %4.00 seviyelerinin üzerine çıktı.

KAPALIÇARŞI’DA DURUM NE?

Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 7.315 TL’den satılırken, çeyrek altın 11.941 TL seviyesinden alıcı buluyor.

IKON Menkul tarafından yapılan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: "Altında Tatil etkisi (ABD’de Presidents’ Day ve Asya’da Ay Yeni Yılı) piyasayı soğutunca, 5.000$ eşiği çevresindeki satışlar daha kolay fiyatı aşağı çekiyor. Son haber akışında da görüldüğü gibi, doların güçlenmesi ve risk algısında kısa süreli rahatlama ABD–İran görüşmelerine dair iyimser ton güvenli liman talebini törpülüyor, üstelik piyasa FED tarafında yakın vadede indirim beklemeyince (CME FedWatch, Mart’ta faizlerin sabit kalma olasılığının çok yüksek fiyatlandığını gösteriyor) faizsiz varlıklara iştah kısa vadede zayıflıyor. Bu hafta FOMC tutanakları ve önemli.



Günlük grafikte, 5.000 çevresinde yatay sıkışma mevcut, fiyat şu an 4.910 ile 5.000’in altında denge arıyor. Kısa vadeli ortalamalar (7–20 günlük EMA) fiyatın etrafında sıkışırken, ana trendi taşıyan 50 günlük EMA daha aşağıda ve yukarı eğimli yani orta vadeli yapı bozulmuş değil ama kısa vadede momentum zayıf. RSI 52 nötr bölgede buna karşın MACD histogramı negatifte kaldığı için yükseliş denemeleri şimdilik daha temkinli. Burada kritik seviye yine 5.000: üzerine yerleşme olursa önce 5.100 ve 5.290 dirençleri gündemde."



Destekler: 4900 – 4780 – 4550

Dirençler: 4940 – 5000 – 5100