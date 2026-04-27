ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD heyetinin Pakistan seyahatini son anda iptal etme kararı aldığını duyurmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin baskı politikaları ve kuşatma uygulamaları sürdükçe Tahran’ın müzakere masasına oturmayacağını duyurdu.

GÖZLER YENİDEN ALTINDA

Öte yandan İran cephesinden Hürmüz Boğazı’nı hiçbir zaman eski haline döndürmeyeceğiz şeklindeki açıklamalar piyasalarda gerilim yaratırken, sürecin altın fiyatlarına yansıması da merak konusu.

Altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta 7.000 TL sınırından 6.800 TL seviyesine gelerek yatay negatif seyrini sürdürürken, yatırımcılar altında düşüşün devam edip etmeyeceğini merakla bekliyor.

ALTIN VE PETROLDE BEKLENTİLER ŞEKİLLENİYOR

Altına dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altında 2 gündür orta vade aşağı sinyalleri gelmeye başladı. Her türlü belirsizlik, Körfez bölgesinde nakit ihtiyacının artmasına yol açacağı için tasarrufların bozulmasına yol açıyor. Altının haftaya düşerek bir başlangıç olma ihtimali fazladır. Petrol fiyatlarında ise yükseliş yönünde baskıların devam etme olasılığı fazladır.

GRAM ALTIN İÇİN KONUŞULAN YENİ RAKAM

Gram altında da aşağı yönlü baskıların arttığını görüyoruz o yüzden önümüzdeki günlerde 6.550 TL seviyelerine kadar gevşeme potansiyeli artmıştır.

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

Enflasyonist baskı ve küresel ticarette belirsizlik karar vermeyi zorlaştırmaktadır. Kaldı ki büyüme beklentileri de aşağı yönlü revize edilirken stagflasyon riski de artmaktadır. Bu nedenle FED büyük olasılıkla faizleri değiştirmez diye düşünüyoruz. Ancak açıklamalarla piyasaya yön vermeyi deneyecektir. Özellikle enflasyon gelişimini detaylı olarak açıklayarak bu konuda gelecekteki verilere odaklı hareket edileceğini ifade edebilir. Beklendiği gibi açıklama piyasayı etkilemez diye düşünüyoruz. Çünkü fiyatlara girmiş olma ihtimali yüksek. Ancak faiz indirim veya yükseltilmesi durumunda piyasada dalgalanma yaşanabilir. Bu arada gelecek açıklamalarla faiz artırımı sinyali algılanırsa o zaman özellikle altına satış gelebilir.

‘SAVAŞ BİTSE BİLE PİYASANIN NORMALE DÖNMESİ ZAMAN ALACAK’

En az 20 iş günü için altında aşağı yönlü baskılar yüksek olabilir. Bu durumda 6.550 TL seviyelerini test etme olasılığı oldukça fazladır. Ateşkes uzatılsa hatta savaş bitse bile piyasanın normale dönmesi zaman alacaktır diye düşünüyoruz.”