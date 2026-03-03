ABD mahkemesi Trump'ın tarife talebini reddetti

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili hükmünün ardından ithalatçı firmaların davanın kesinleştiği gerekçesiyle sunduğu "mahkeme emrinin derhal çıkarılması" talebi üzerine kararını açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, ithalatçıların Uluslararası Ticaret Mahkemesinin aylar önceki iade kararının yürürlüğe girmesi yönündeki talebi haklı bulundu.

Trump yönetiminin gümrük vergilerinin iadesini durdurma veya ertelemeye yönelik cuma günü yaptığı karşı başvuru ise reddedildi.

Böylelikle mahkeme emrinin derhal çıkarılmasına hükmedilerek, gümrük vergisi iadelerinin önü açılmış oldu.

YÜKSEK MAHKEME "YASA DIŞI" BULMUŞTU

Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında yürürlüğe koyduğu tarifeler, bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs 2025'te açıkladığı kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetmişti.

Haberin Devamı

ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyize giderken, Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu.

Temyiz Mahkemesi, 29 Ağustos 2025'te alt mahkemenin kararını büyük ölçüde onaylarken, tarifelerin derhal iptalini ise reddederek Trump yönetimine Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusunda bulunması için zaman tanımıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi de 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

HÜKÜMET GEÇEN HAFTA İADELERİ ERTELEMEYE ÇALIŞMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığı, 27 Şubat'ta Federal Temyiz Mahkemesine sunduğu dilekçede, gümrük vergisi iade sürecinin son derece karmaşık olduğunu ve geçmişte benzer süreçlerin yıllar aldığını belirterek, seçeneklerin değerlendirilmesi için 90 günlük bir ek süre talep etmişti.

Hükümet avukatları, iade sürecinin bir kaosa dönüşebileceğini ve sürecin olağan akışında ilerlemesi gerektiğini savunmuştu.