Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

ABD tarife iadeleri için süreci başlatacak

16.04.2026 - 09:29 | Son Güncellenme:

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu tarifelerin iadesi için geliştirilen sistemin ilk aşamasının 20 Nisan'da başlatılacağını duyurdu.

CBP tarafından yapılan açıklamada, tarife iade sisteminin aşamalar halinde devreye alınacağı belirtildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Sistemin ilk aşamasının 20 Nisan'da başlatılacağı belirtilen açıklamada, bu aşamanın belirli tasfiye edilmemiş girişler ve tasfiyesinden itibaren 80 gün geçmemiş belirli işlemlerle sınırlı olduğu kaydedildi.

Ayrıca CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan açıklamada, tarife iadeleri için geliştirilen yeni sistemin mevcut durumu ve teknik süreç aktarıldı.

Açıklamada, 14 Nisan itibarıyla sistemin ilk aşaması için geliştirme çalışmalarının tamamlandığı ve test sürecine geçildiği bildirildi.

Haberin Devamı

Sistemin dört ana bileşenden oluştuğuna işaret edilen açıklamada, talep portalının yüzde 95, toplu işleme biriminin yüzde 85, inceleme ve tasfiye ile geri ödeme birimlerinin ise yüzde 90 oranında tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Haberin Devamı

Açıklamada, 9 Nisan itibarıyla yaklaşık 56 bin ithalatçının elektronik geri ödeme sürecini tamamladığı, girişlerin yaklaşık yüzde 82'si için ödemenin yapılabilir durumda olduğu ve bunun yaklaşık 127 milyar dolarlık bir tutara tekabül ettiği kaydedildi.

Haberin Devamı

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine daha önce sunulan bir başka açıklamada, IEEPA kapsamında tahsil edilen ve ödenmesi beklenen vergi tutarının, 4 Mart itibarıyla yaklaşık 166 milyar dolar olduğu bildirilmişti.

Haberin Devamı

Kurumdan yapılan bir diğer açıklamada da başvuruların incelenmesi ve işleme alınmasının 45 güne kadar sürebileceği belirtilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Haberin Devamı

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket, ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar! 'Benim annem bir kahraman'
Rıza Tamer'in şüpheli ölümü! Son paylaşımındaki detay kahretti
Engelliye ÖTV'siz araç kararı Resmi Gazete'de! İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Gençlerbirliği'nde Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap! 'Teşekkürler hocam'
İlgili Haberler
Dehşet anları kamerada! İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Antalya'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... 'Temeldeki ceset' davasında karar
Fatih'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı