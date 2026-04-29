UzmanparaABD'de 2 milyondan fazla işlem reddedildi
ABD'de 2 milyondan fazla işlem reddedildi

29.04.2026 - 11:33 | Son Güncellenme:

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu tarifelerin iadesi için geliştirilen yeni sistemde 2 milyon 124 bin 394 ithalat işleminin reddedildiğini bildirdi.

ABDde 2 milyondan fazla işlem reddedildi

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan açıklamada, tarife iade sisteminin devreye alınma süreci ve güncel duruma ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Gümrük Girişlerinin Konsolide Yönetimi ve İşlenmesi (CAPE) olarak adlandırılan yeni aracın ilk aşamasının 20 Nisan'da ithalatçılar ve gümrük müşavirlerinin kullanımına açıldığı anımsatılan açıklamada, söz konusu aracın kullanıma sunulduğu gün Otomatik Ticari Ortam (ACE) sistemine giriş yapanların sayısında önceki günlük oturum açma rekoruna kıyasla yaklaşık yüzde 70 oranında bir artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, 26 Nisan itibarıyla toplam 75 bin 306 beyannamenin sunulduğu, bunlardan 47 bin 315'inin dosya doğrulama aşamasını geçtiği aktarıldı.

Bu başvuruların IEEPA tarifelerine tabi 11 milyon 222 bin 927 girişi kapsadığı belirtilen açıklamada, toplam 2 milyon 124 bin 394 girişin doğrulama işlemlerini geçemediği gerekçesiyle reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 1 milyon 740 bin girişin ise işlemlerinin tamamlandığı ve iade sürecine girdiği belirtildi. CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine daha önce sunulan bir başka açıklamada, IEEPA kapsamında tahsil edilen ve ödenmesi beklenen vergi tutarının 4 Mart itibarıyla yaklaşık 166 milyar dolar olduğu bildirilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket, ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

Fenerbahçede Tedescoya duygusal veda İşte İstanbuldan ayrılacağı tarih
Fenerbahçe'de Tedesco'ya duygusal veda! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih
Beyaz Saray buz kesti Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz
Beyaz Saray buz kesti! Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: 'Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz'
Meyve kasası cinayeti Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Meyve kasası cinayeti! Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Resmi Gazetede yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
Özay Şendir
Özay ŞendirRumlarla değil 186 sayılı kararla savaşma zamanı…
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerTarım Kredi 3 şirketi halka açıyor
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüFabrika ayarları?..
Dilara Koçak
Dilara KoçakBağırsaklarınız sandığınızdan daha sosyal
Servet Yıldırım
Servet YıldırımBombardier örneği
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Balıkesir Ayvalık açıklarında narkotik operasyonu: 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Balıkesir Ayvalık açıklarında narkotik operasyonu: 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kocaelide temel kazısı paniği 5 katlı bina mühürlendi, 14 kişi tahliye edildi
Kocaeli'de temel kazısı paniği! 5 katlı bina mühürlendi, 14 kişi tahliye edildi
Türkiyenin giyilebilir en büyük ayakkabısı ortaya çıktı Tam 222 numara
Türkiye'nin giyilebilir en büyük ayakkabısı ortaya çıktı! Tam 222 numara