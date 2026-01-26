ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı

Canlı Borsa
ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı geçen yıl kasımda yüzde 5,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

26.01.2026 - 17:02 | | AA
ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2025'e ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,3 artarak 323,8 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, bu dönemde dayanıklı mal siparişlerinin tutarının yüzde 3,1 artması yönündeydi. Dayanıklı mal siparişlerinin tutarı geçen yıl ekimde yüzde 2,1 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler geçen yıl kasımda yüzde 0,5 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 6,6 yükseldi. Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

