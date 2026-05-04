ABD'de fabrika siparişleri martta arttı

04.05.2026 - 17:32 | Son Güncellenme:

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı martta yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı martta önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artışla 630,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde piyasa beklentileri, fabrika siparişlerinin yüzde 0,5 yükselmesi yönündeydi. Fabrika siparişlerinin tutarı şubat ayında da yüzde 0,3 artışla 621,3 milyar dolar olmuştu.

Dayanıklı mal siparişleri martta yüzde 0,8, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 2,1 arttı. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

 

 

Memur ve emekliler dikkat! 4 aylık zam farkı netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
