ABD'de ham petrol stokları arttı

25.03.2026 - 09:17 | Son Güncellenme:

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) 20 Mart haftasına ilişkin açıkladığı veriler, ham petrol ve ürün stoklarında beklentilerin üzerinde artış yaşandığını ortaya koydu.

Ham petrol stokları 2 milyon 348 bin varil yükselerek piyasa beklentisi olan 1 milyon 367 bin varillik düşüşün tersine güçlü bir artış kaydetti. Cushing petrol stokları da 3 milyon 984 bin varil artış gösterdi.

Benzin stokları 528 bin varil yükselirken, damıtılmış ürün stokları 1 milyon 393 bin varil artışla dikkat çekti. Isınma yağı stokları 304 bin varil arttı.

Öte yandan ham petrol ithalatı 58 bin varil azalırken, petrol ürünleri ithalatında da 175 bin varillik düşüş görüldü. Ham petrol işleme miktarı ise 223 bin varil artış kaydetti.

