ABD'de ikinci el konut satışları arttı

11.05.2026 - 17:53 | Son Güncellenme:

ABD'de ikinci el konut satışları nisanda yüzde 0,2 artmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), nisan ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak nisanda aylık bazda yüzde 0,2 artışla 4,02 milyona yükseldi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 4,05 milyon olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin altında kalan ikinci el konut satış sayısı, martta 4,01 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları nisanda yıllık bazda ise değişim göstermedi. ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, nisanda yıllık bazda yüzde 0,9 artarak 417 bin 700 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, çelişkili makroekonomik sinyallere rağmen, satın alınabilirlikteki iyileşmenin konut satışlarını hafif artırdığını belirtti.

Mortgage faiz oranlarının bir yıl öncesine göre daha düşük olduğunu ifade eden Yun, ortalama gelir artışının konut fiyatlarındaki artış hızını aştığını kaydetti. Yun, konut stoklarının ise hala sınırlı olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman planı! Seçim öncesi görüşme yapıldı
Gökyüzünde olağanüstü hareketlilik! ABD, 'sıradaki ülkeye' karşı harekete mi geçiyor? 'İran ve Venezeula'daki taktiğin aynısı'
Hantavirüs bir köyü kabusa sürükledi! 2018'de 11 kişi hayatını kaybetti: İnsandan insana bulaşıyor mu?
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Vanlı Kara Haydar'dan evliliğe ilk adım! Nişanda milyonluk altın şovu
Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye'ye taziye ziyareti
Aydın’da 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu! 4 kişi tutuklandı
Yer: Küçükçekmece! Park halindeyken yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi