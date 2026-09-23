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ABD'de imalat PMI 52 ayın en yükseğinde

23.09.2026 - 17:34 | Son Güncellenme:

#PMI#ABD İmalat Sanayi#PMI Endeksi

ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 57 değerini alarak 52 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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ABDde imalat PMI 52 ayın en yükseğinde

S&P Global, ABD'nin eylül ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI eylülde aylık bazda 3,1 puan artarak 57 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentileri endeksin 53,6 değerini alması yönündeydi. Bu dönemde 52 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endeks, ağustosta 53,9 değerini almıştı.

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HİZMET SEKTÖRÜ PMI 59 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

ABD'de hizmet sektörü PMI ise eylülde aylık bazda 2,2 puan artışla 58,7 değerine yükseldi.

Piyasa beklentilerini aşan endeksin 55,8 değerini alması öngörülüyordu. Söz konusu dönemde 59 ayın en yüksek seviyesini gören endeks, ağustosta 56,5 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da eylülde aylık bazda 2,4 puan artarak 58,4'e çıktı.

Bu dönemde 62 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endeks, ağustosta 56 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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