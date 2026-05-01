ABD'de ISM imalat endeksi açıklandı
ABD'de ISM imalat endeksi açıklandı

01.05.2026 - 17:33 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD ISM Endeksi#İmalat Sektörü

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 52,7 değeriyle sektörde genişlemeye işaret etti.

ISM, nisan ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı. Buna göre, ISM imalat sanayi PMI nisanda bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 52,7 oldu.

Endeks nisanda 53,1 değerini alması yönündeki piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen imalat sektörünün geçen ay genişlediğini gösterdi. Yeni siparişlere ilişkin endeks nisanda aylık 0,6 puan artarak 54,1'e yükseldi.

Aynı dönemde üretim endeksi ise 1,7 puan azalışla 53,4'e ve istihdam endeksi 2,3 puan düşüşle 46,4'e indi. Bu dönemde imalat sanayisinin 13 alt sektöründe büyüme görülürken 3 alt sektörde daralma yaşandı.

Tekstil fabrikaları, metal dışı mineral ürünler, birincil metaller, plastik ve kauçuk ürünler, çeşitli imalat, ulaşım ekipmanları, makine, elektrikli ekipman, aletler ve bileşenler, kağıt ürünleri, işlenmiş metal ürünleri, bilgisayar ve elektronik ürünleri, kimyasal ürünler ile mobilya ve ilgili ürünler sektörlerinde büyüme kaydedildi. Daralma yaşanan sektörler ise ahşap ürünler, petrol ve kömür ürünleri ile gıda, içecek ve tütün ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

S&P Global de nisan ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sektörü PMI verisi, nisanda 2,2 puan artarak 54,5 oldu ve imalat sektöründe Mayıs 2022'den bu yana en hızlı genişlemeye işaret etti.

Nisan ayına dair öncü verilerde endeksin 54 değerini aldığı açıklanmıştı. Endeks, martta 52,3 olarak kaydedilmişti. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
ABD'den Almanya kararı! 5 bin asker geri çekilecek
Yeni ücret ne kadar olur? En düşük emekli maaşı için yeni tahmin!
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı!
Tunca BenginEsir çocuklara yasaya gerek yok!..
Melih AşıkUÇAN BELGE
Ali EyüboğluEurovision’daki iki yüzlü ülkeler
Deniz KilislioğluHürmüz’de ‘yeni sayfa’ mümkün mü?
Şanlıurfa Siverek'te zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
KGM'den "İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da fırtına alarmı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'ni çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz