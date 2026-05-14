ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 9 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi artarak 211 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 205 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 200 binden 199 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 artışla 203 bin 750'ye çıktı. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 2 Mayıs ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 782 bine yükseldi.