ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

14.05.2026 - 16:26 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD İşsizlik Maaşı#İşsizlik Başvuruları

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 9 Mayıs ile biten haftada 211 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 9 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi artarak 211 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 205 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 200 binden 199 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 artışla 203 bin 750'ye çıktı. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 2 Mayıs ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 782 bine yükseldi.

Yunanistan'ı alarma geçiren rapor! 'Türk ordusu farkı açıyor'
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman derken ters köşe!
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Tunca BenginCHP’deki çözümsüzlük süreci!..
Melih AşıkKOKTEYL PARTİ
Hakkı ÖcalYine mi evlere kapanmak?
Ali EyüboğluDemi Moore’u şaşırtan soru!
Eren AkaDünyanın konuştuğu fotoğraf
Çağdaş ErtunaPhoto London’da Türkiye etkisi
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ Çağında Sosyal Botlar ve Troller
Meteoroloji'den 'Sarı Kodlu' alarm: Bu illerde yaşayanlar dikkat; yeni haftaya kadar durmayacak, çok kuvvetli geliyor
Eskişehir'de yıldırım dehşeti! Caminin minaresi yıkıldı, imam yaralandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz