Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
HaberlerUzmanpara

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

11.06.2026 - 16:09 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD İşsizlik Maaşı#Çalışma Bakanlığı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 6 Haziran ile biten haftada 229 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABDde işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 6 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 229 bine yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Şubat başından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularına ilişkin piyasa beklentisi, 220 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 225 bin olarak korundu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 bin 250 artışla 219 bine çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı 30 Mayıs ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 795 bine yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel ve ekibi CHP PMden istifa etti
Özgür Özel ve ekibi CHP PM'den istifa etti
Yunan basını Türkiye’nin 8 katmanlı savunma ağını yazdı ‘Atina’yı kör edebilir’
Yunan basını Türkiye’nin 8 katmanlı savunma ağını yazdı! ‘Atina’yı kör edebilir’
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu sevenlerini endişelendirdi İşte sağlık durumu
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu sevenlerini endişelendirdi! İşte sağlık durumu
Galatasaraya çilek transferi Barış Alper Yılmaz planı
Galatasaray'a 'çilek' transferi! Barış Alper Yılmaz planı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca Benginİki ayrı CHP ötesinde bir durum!...
Melih Aşık
Melih AşıkBUJUMBURA ELÇİLİĞİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalErmenistan’a sonsuz başarı ve itidal
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğluİki ünlüden biri pozitif!
Eren Aka
Eren AkaDünya Çorum’u keşfediyor
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaV&A’de İstanbul sergisi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer‘Taşköprülüzâde’de Bilgi, Bilim ve Varlık’ Üzerine
İlgili Haberler
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı nefes kesti: 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı nefes kesti: 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarıdan kurultay açıklaması
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'dan kurultay açıklaması
Düğününe 2 ay kalmıştı İcra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
Düğününe 2 ay kalmıştı! İcra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif, komisyonda kabul edildi
Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif, komisyonda kabul edildi